Die Stadt Winnenden steht am Sonntag ganz im Zeichen der Feuerwehr. Beim Feuerwehr-Oldtimertreffen ist in der Innenstadt alles rund ums Löschwesen zu bestaunen.
09.09.2025 - 11:54 Uhr
Fans von Feuerwehrgeschichte sollten sich den Sonntag, 14. September, vormerken. Denn in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) veranstaltet der Landesfeuerwehrverband sein Feuerwehr-Oldtimertreffen. Nicht von ungefähr ist dafür die Stadt Winnenden ausgewählt worden, denn deren Freiwillige Feuerwehr feiert in diesem Jahr ihr 175-Jahr-Jubiläum.