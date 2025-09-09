Die Stadt Winnenden steht am Sonntag ganz im Zeichen der Feuerwehr. Beim Feuerwehr-Oldtimertreffen ist in der Innenstadt alles rund ums Löschwesen zu bestaunen.

Fans von Feuerwehrgeschichte sollten sich den Sonntag, 14. September, vormerken. Denn in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) veranstaltet der Landesfeuerwehrverband sein Feuerwehr-Oldtimertreffen. Nicht von ungefähr ist dafür die Stadt Winnenden ausgewählt worden, denn deren Freiwillige Feuerwehr feiert in diesem Jahr ihr 175-Jahr-Jubiläum.

Laut einer Mitteilung des Landesfeuerwehrverbands gibt es in diesem Jahr aber eine weitere Besonderheit. Denn vor genau 100 Jahren sei die legendäre Automobilspritze Benz-Gaggenau in Dienst gestellt worden. Und wo ist eines dieser historischen Löschgeräte zu bestaunen? Klar, im Feuerwehrmuseum Winnenden.

Feuerwehrautomobilisierung von ihren Anfängen bis in die 1970er Jahre

Aber am Sonntag, 14. September, werden von 11 bis 17 Uhr in Winnenden anlässlich des Treffens viele weitere Oldtimer-Feuerwehrfahrzeuge und -spritzen gezeigt. Anhand der unterschiedlichsten Fahrzeuge – rote wie grüne – Rundhauber wie Eckhauber, Kraftfahrspritzen wie Drehleiterfahrzeuge, Löschfahrzeuge, Rüst- und Gerätewagen, Sonderfahrzeuge und Einsatzleitwagen wird den Besuchern „das breite Spektrum und die technische Entwicklung der Feuerwehrautomobilisierung von ihren Anfängen bis in die 1970er Jahre präsentiert“, wie es in der Mitteilung heißt. Darunter auch ausländische Feuerwehrfahrzeuge, die das Bild abrunden.

Abwechslungsreiches Programm

Die Veranstaltung biete Besitzern von Feuerwehroldtimern die Gelegenheit, ihre gepflegten und gehegten Fahrzeuge einem breiten Publikum in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Gleichzeitig bestehe während des Treffens die Möglichkeit, sich unter Gleichgesinnten mit Gesprächen über die Restaurierung, Ersatzteilbeschaffung, Wartung und Pflege, Fahrzeugzulassung und -versicherungen, Veranstaltungstermine und vieles mehr auszutauschen.

Von 11 bis 17 Uhr erstreckt sich anlässlich des 11. Landesfeuerwehr-Oldtimertreffens und des Feuerwehr-Aktionstags die Feuerwehrmeile vom Feuerwehrmuseum bis zum Marktplatz – mit einem abwechslungsreichen Programm:

Oldtimerrundfahrten & Ausstellung historischer Fahrzeuge

Moderne Feuerwehrtechnik zum Anfassen

Feuerwehrwettkampf und Schauübungen

Feuerwehr-Flohmarkt

Infostände mit spannenden Einblicken ins Feuerwehrwesen

Wasserpiele für die kleinen Besucher

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: von herzhaft bis süß – mit Essen, Getränken und Kuchen im Museumsbistro sowie Speisen am Marktplatz. Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem auf dem Kärcher-Parkplatz.