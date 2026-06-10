Organempfänger berichten in Ludwigsburg von ihrer Spende und werben für die Widerspruchslösung. Ihre Schicksale zeigen, welchen Unterschied es macht, sich einfach nur zu entscheiden.

Dass eine Organspende Leben retten kann, ist hinlänglich bekannt. Dennoch besitzen weniger als die Hälfte der Deutschen einen Organspendeausweis. Mit einem Informationsstand auf dem Ludwigsburger Marktplatz hat die Stadt Ludwigsburg anlässlich des Tags der Organspende am 6. Juni auf die Bedeutung der Organspende aufmerksam gemacht.

Gemeinsam mit Betroffenen, medizinischen Fachleuten und engagierten Unterstützern konnten sich Besucherinnen und Besucher laut einer Pressemitteilung der Stadt über das Organspende-Register, den Organspendeausweis sowie die aktuell diskutierte Widerspruchslösung informieren.

„Organspende kann Leben retten“

Bürgermeister Sebastian Mannl, der den Aktionstag besuchte, betonte die Bedeutung einer bewussten Entscheidung: „Organspende kann Leben retten. Deshalb ist es wichtig, dass Menschen sich informieren, eine persönliche Entscheidung treffen und diese dokumentieren. Der Aktionstag hat gezeigt, wie groß das Interesse an diesem Thema ist.“

Ein weiteres wichtiges Thema war die Patientenverfügung. Vielen Besucherinnen und Besuchern war laut Pressemitteilung der Stadt nicht bekannt, dass darin ausdrücklich festgehalten werden sollte, wenn eine Organspende gewünscht wird.

Häufig sei zudem gefragt, ob es eine Altersgrenze für Organspenden gibt. Uschi Traub vom Ludwigsburger Gesundheitsamt klärte laut Pressemitteilung auf: „Die älteste Spenderin in Deutschland war 98 Jahre alt und ihre Leber konnte ein Leben retten.“

Besonders eindrücklich für die interessierten Bürger waren die persönlichen Geschichten von Menschen, deren Leben durch eine Organspende gerettet wurde, oder die aktuell auf ein Spenderorgan warten. Kader Unursal, 36 Jahre alt, erhielt nach neun Jahren Dialyse eine Spenderniere.

„Der größte Unterschied: Während der Dialyse habe ich jeden Tag versucht zu überleben, und seit der Transplantation ist es wirklich ein Leben.“ Die Dankbarkeit gegenüber dem Organspender und dessen Familie könne sie kaum in Worte fassen, so Unursal.

Dankbarkeit ist kaum in Worte zu fassen

Auch Renate Leonhardt, Martin Sembritzki sowie Matthias Erlacher – die alle eine Leber transplantiert bekommen haben – unterstützten die Aktion der Stadt und standen den Besuchern für Gespräche zur Verfügung.

Großes Interesse galt der Frage, wie die Organspende in Deutschland künftig geregelt werden soll. Bei einer Abstimmung am Informationsstand sprachen sich 61 Marktbesucher für die Einführung einer Widerspruchslösung aus, während vier Personen die derzeitige Entscheidungslösung bevorzugten. Die Widerspruchslösung besagt, dass jeder Mensch nach dem Tod automatisch als Organspender gilt, es sei denn, er hat zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen.

Einer der Unterstützer, der seit viereinhalb Jahren auf eine Spenderniere wartet, brachte seine Sicht auf den Punkt: „Man kann keinen zwingen zu spenden, aber ich finde, es ist eine Verpflichtung, sich zu entscheiden.“