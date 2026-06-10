Organempfänger berichten in Ludwigsburg von ihrer Spende und werben für die Widerspruchslösung. Ihre Schicksale zeigen, welchen Unterschied es macht, sich einfach nur zu entscheiden.
10.06.2026 - 19:00 Uhr
Dass eine Organspende Leben retten kann, ist hinlänglich bekannt. Dennoch besitzen weniger als die Hälfte der Deutschen einen Organspendeausweis. Mit einem Informationsstand auf dem Ludwigsburger Marktplatz hat die Stadt Ludwigsburg anlässlich des Tags der Organspende am 6. Juni auf die Bedeutung der Organspende aufmerksam gemacht.