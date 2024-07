Das Polizeipräsidium Stuttgart und der ADAC Württemberg haben auf dem Schlossplatz in Stuttgart Passanten eindrucksvoll demonstriert, wie sehr die Sicht von LKW-Fahrern eingeschränkt ist. Moderne Assistenzsystem helfen zwar, sie sind aber in vielen Lastern nicht verbaut.

Sebastian Steegmüller 18.07.2024 - 18:12 Uhr

„Toter Winkel“ ist auf zwei großen, gelben Planen zu lesen, die am Donnerstag auf dem Schlossplatz links und rechts neben einem Lastwagen des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) liegen. Sobald man in das Führerhaus klettert und hinter dem Steuer Platz nimmt, sind sie jedoch plötzlich nicht mehr in den beiden Haupt-Außenspiegeln zu sehen. Ebenso der kleine Leihroller, der für Demonstrationszwecke in Front des Dreiachsers gestellt wurde – weg, fast wie von Zauberhand. Selbst eine ganze Schulklasse könnte man in den drei Bereichen aus dem Sichtfeld verschwinden lassen.