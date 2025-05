In Klimafragen ein Vorbild in der Region

Vom 12. bis 17. Mai findet in Renningen die „Aktionswoche Gesundheit und Klimaschutz“ statt. Zum Auftakt wurde eine Ausstellung eröffnet, bei der sechs Klimaheldinnen vorgestellt werden.

Manuel Schust 07.05.2025 - 14:42 Uhr

„Renningen macht mehr“ steht auf den Plakaten und Flyern geschrieben, die die vom 12. bis 17. Mai erstmals stattfindende „Aktionswoche Gesundheit und Klimaschutz“ bewerben. Und tatsächlich hat man es sich in der Rankbachstadt zum Ziel gesetzt, in Klimafragen ein Vorbild in der Region zu sein. Mit der Aktionswoche wird das Thema nun auch in der Stadt für alle Bürgerinnen und Bürger präsenter werden. Denn mehr als 50 verschiedenen Veranstaltungen, Aktionen und Workshops sollen zeigen, dass jeder seinen Teil zum Klimaschutz und zu einer besseren Lebensqualität beitragen kann. Gesundheit und Klimaschutz gehen Hand in Hand. Neben Mitmachprogrammen wie einem Upcycling-Workshop oder einer Kleidertauschparty werden verschiedene Vorträge angeboten. Auch der Wochenmarkt wird am Freitag, 16. Mai, ganz im Zeichen der Aktionswoche stehen.