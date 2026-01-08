Übung macht den Meister, auch bei der Demokratie. Die Waiblinger Aktionswoche „Wir sind bunt“ gibt mit vielen kostenlosen Workshops Gelegenheit zum Üben.

﻿Das Sprichwort „Übung macht den Meister“ trifft auch auf Demokratie zu, findet Stefan Kraft, der Leiter des Waiblinger Kulturhauses Schwanen: „Demokratie ist eine Fähigkeit, die man lernen muss. Es ist wichtig, dass Jugendliche merken, dass sie etwas bewirken können.“ Die Aktionswoche „Wir sind bunt“, die vom 7. bis 13. Februar im Kulturhaus Schwanen läuft, bietet demnächst Gelegenheit dazu. Statt trockener Theorie geht es in dieser Woche mit vielen kostenfreien Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ganz praktisch und lebensnah zur Sache.

Der Workshop „Achtung – meine Meinung“ mit Lukas Wiesehöfer beleuchtet beispielsweise das Thema Meinungsfreiheit und ihre Grenzen: Was ist Meinung, was ist Tatsache, was ist Hetze? In praktischen Übungen zeigt der systemische Berater, wie Kommunikation zu Missverständnissen führen und andere verletzen kann. Ein weiterer Workshop mit dem Titel „Po-mo-kratie & De-pu-lismus“ hilft dabei, populistische Argumente zu erkennen, und erklärt auch, wieso sie oft so überzeugend klingen. Im Workshop probieren die Teilnehmer selbst aus, wie sich scheinbar logische Begründungen konstruieren lassen – und wie schnell Fakten dabei auf der Strecke bleiben.

Sprechen statt zu schweigen kostet manchmal Mut. Im Workshop „Speak up speak out“ lernen Jugendliche ab der Klassenstufe 8, wie man seine Meinung vertritt, aber auch die Haltung anderer versteht und vor allem auch anderen zuhört. Für Fachkräfte bietet die Woche beispielsweise einen Workshop zum „Mythos Neutralitätsgebot: Empowerment in reaktionären Zeiten“ und einen „Crashkurs Rechtsextremismus“ an.

Große Nachfrage nach Smartphone-Kursen

Clemens Beisel gibt zwei Workshops zum Umgang mit dem Smartphone. Foto: privat

Im Umgang mit Smartphone, Tablet und Rechner haben Kinder und Jugendliche vielen Erwachsenen oft einiges voraus: Sie bedienen die Geräte intuitiv. Hilfe bei der praktischen Handhabung brauchen sie also eher nicht – aber oft fehlt es am Bewusstsein für die Privatsphäre und den Umgang mit persönlichen Daten. So praktisch Apps, Computer und Handys sind, so problematisch können sie auch sein. Der Sozialmanager und Sozialpädagoge Clemens Beisel bietet seit mehr als zehn Jahren Workshops zu diesem Thema an und gibt zwei Workshops in Waiblingen: den „Grundkurs Smartphone“ für Fünft- bis Siebtklässler und den Workshop „Smart Use“ für die Stufen 8 bis 13.

Warum Konzerne unsere Daten wollen

Dabei geht es um die Vorteile, aber auch Nachteile, wie zum Beispiel Fake News, Hate Speech und den Stress, den ständige Erreichbarkeit oder die Tatsache, dass andere nicht auf Nachrichten antworten, auslösen kann. Beisel klärt auch darüber auf, wieso Konzerne so interessiert sind an unseren Daten und was sie damit anfangen können. Der Andrang für diese Workshops sei besonders groß, sagt Stefan Kraft. Insgesamt stellen die Veranstalter eine hohe Nachfrage fest und führen das auch auf den neuen Termin der Aktionswoche im Februar zurück. Zuletzt hatte diese im Juli kurz vor den Sommerferien stattgefunden. „Dadurch haben wir die Abschlussklassen nicht mehr erreicht und viele Lehrkräfte sind in dieser Zeit auch gebunden“, begründet Stefan Kraft die Verlegung ins erste Quartal des Jahres.

Mittelfristig will das Organisationsteam noch mehr junge Menschen ins Boot holen, die ihre Ideen für Veranstaltungen einbringen. Eine Idee aus dem vergangenen Jahr ist die Rainbow Lounge, ein queerer Treff für Jugendliche und junge Erwachsene am 12. Februar von 16 bis 21 Uhr. Auch der Pub-Quiz zur Landtagswahl am 11. Februar geht auf die Initiative junger Menschen zurück, nämlich auf den Verein JugendGoesZukunft aus Fellbach. Das Schul- und Jugendbandfestival wird am 18. Juli über die Bühne gehen. Während der Aktionswoche im Februar gibt es aber einen Begegnungstag für Bands, bei dem das komplette Kulturhaus Schwanen für Workshops, Proben und Coachings zur Verfügung steht.

Das komplette Programm unter www.kulturhaus-schwanen.de