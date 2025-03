Das Residenzschloss und der Marstall sollen Mitte März zu einem Puzzle-Hotspot werden. Dafür werden hunderte Freiwillige gesucht, die kreativ werden wollen. Und was passiert mit dem Riesenpuzzle, wenn es fertig ist?

Martin Tschepe 09.03.2025 - 14:02 Uhr

Das Mega-Puzzle misst durchaus beeindruckende zwei mal vier Meter: Ludwigsburg in 16 000 Teilen. Mitte März sind die Bürger und Besucher der Barockstadt aufgerufen, mitzumachen. Die Stadt Ludwigsburg, so heißt bei einem Termin für die Presse, solle zu einem Puzzle-Hotspot werden. Damit die Gemeinschaftsaktion von Marstall, Schlossverwaltung und Ravensburger Spiele auch erfolgreich wird, müssen sich 448 Mitspieler finden, die jeweils 36 Puzzleteile zusammenlegen. Gepuzzelt wird am Freitag, 14. März, und am Samstag, 15. März, im Marstall sowie ebenfalls am Samstag sowie am Sonntag, 16. März, im Schloss. Am Sonntag spätestens gegen 16 Uhr werde das XXL-Puzzle dann im Gardesaal des Schlosses zusammengefügt, erklärt der Leiter der Schlossverwaltung Ludwigsburg, Stephan Hurst. Die Teilnahme am großen Puzzeln ist kostenfrei.