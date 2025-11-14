Aktivrente im Bundestag Feldversuch mit aktiven Rentnern
Vor dem Start der Aktivrente zum 1. Januar überwiegt die Skepsis. Misslingt das Experiment, muss korrigiert werden, meint unser Autor.
Vor dem Start der Aktivrente zum 1. Januar überwiegt die Skepsis. Misslingt das Experiment, muss korrigiert werden, meint unser Autor.
Arbeiten im Alter hat einen besonderen Stellenwert, der sich nicht nur finanziell bemessen lässt – es gibt dem Ruheständler das Gefühl, gebraucht zu werden. Gleichwohl erscheint die Offerte der Bundesregierung verlockend: Nach dem Ausstieg aus dem Berufsleben noch 2000 Euro im Monat steuerfrei hinzu zu verdienen, ist ein schöner zusätzlicher Anreiz, um das ganze Erfahrungswissen an jüngere Beschäftigte weiterzugeben.