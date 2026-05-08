Die Region Leipzig lädt dazu ein, Natur neu zu entdecken. Ob üppiges Auwaldgebiet, herrliche Kiefern-, Misch- und Laubwälder, idyllische Flusslandschaften oder malerische Seengebiete – hier wartet die perfekte Kombination aus Bewegung und Erholung.

NPG Digital 01.06.2026 - 00:00 Uhr

Wer aktiv unterwegs sein möchte, findet in der Leipzig Region eine beeindruckende Vielfalt an Möglichkeiten. Besonders die Dübener und Dahlener Heide bieten ideale Bedingungen für entspannte Wanderungen, bei denen Kinder spielerisch die Natur erkunden können, während Erwachsene die Ruhe genießen. Gut ausgebaute Wege wie die Heide-Biber-Tour, die vom Maskottchen Billi Bockert begleitet wird, oder spannende Naturlehrpfade wie der Wildkatzen-Lehrpfad machen das Entdecken einfach und abwechslungsreich.

Auch auf zwei Rädern lässt sich die Region hervorragend erleben. Zahlreiche Radwege führen durch idyllische Landschaften, vorbei an historischen Städten, charmanten Dörfern sowie eindrucksvollen Burgen und Schlössern. Dank flexibler Streckenlängen können Familien spontan entscheiden, ob sie eine kurze Tour unternehmen oder sich auf ein ganztägiges Abenteuer einlassen möchten. Themenrouten wie die Kohle-Dampf-Licht-Seen-Radroute oder die Obstland-Radroute sorgen dabei für zusätzliche Abwechslung und spannende Einblicke.

Unterwegs auf dem Mulderadweg

Ein echtes Highlight für aktive Familien ist der Mulderadweg. Auf rund 400 Kilometern verbindet er Naturerlebnisse mit kulturellen Entdeckungen und bietet unzählige Möglichkeiten für individuelle Touren. Dabei lässt sich der Weg flexibel in Teilstrecken und Etappen erkunden – ideal für kurze Ausflüge oder längere Fahrradtouren mit der Familie.

Die Route von der Quelle der Zwickauer Mulde führt vom Aktivsportort Schöneck im Vogtland durch abwechslungsreiche Naturlandschaften bis nach Sermuth in der Region Leipzig. Unterwegs begeistern Zwischenstopps wie der Blauenthaler Wasserfall, das Göhrener Viadukt sowie das familienzertifizierte Schloss Rochlitz. Dort können Kinder an Mitmachstationen das Mittelalter hautnah erleben.

Wer vom Quellarm der Freiberger Mulde starten möchte, beginnt die Tour im tschechischen Moldava und radelt hier ebenfalls bis zur Muldevereinigung in Sermuth. Auf dem Weg passiert man unter anderem die „Stiefelstadt“ Döbeln mit historischer Pferdebahn. Kurz vor Leisnig lädt das Zisterzienserkloster „Kloster Buch“ mit seinem Klostergarten und die familienzertifizierte Burg Mildenstein mit interaktiver Schatzsuche zu erlebnisreichen Pausen ein.

Ab dem Zusammenfluss beider Quellarme in Sermuth führt der Radweg über Grimma weiter Richtung Wurzen. Ein Abstecher ins Dorf der Sinne in Höfgen bei Grimma mit Fachwerkhöfen und historischer Schiffsmühle sowie zur Klosterruine Nimbschen bietet spannende Entdeckungen für die ganze Familie. Anschließend verläuft die Strecke durch die Muldeauen bis nach Bad Düben, dem Tor zum Naturpark Dübener Heide, und weiter durch waldreiche Gebiete bis nach Dessau, wo die Mulde in die Elbe mündet.

Ob Tagesausflug oder mehrtägige Familientour – hier verbinden sich Bewegung, Natur und Kultur zu gemeinsamen Erlebnissen, die lange in Erinnerung bleiben.

Auf den Spuren des Supervulkanismus

Supervulkane in Sachsen? Keine Sorge – sie sind längst erloschen. Doch ihre Spuren sind bis heute sichtbar: in Geoportalen, auf Geo-Routen und bei Führungen mit GeoRangern im Geopark Porphyrland. Hier werden beeindruckende Blicke in die Erd- und Kulturgeschichte geboten. Steinreich, im wörtlichen Sinn, ist die Region östlich von Leipzig zwischen den Hohburger Bergen, dem Collm bei Wermsdorf sowie dem Rochlitzer Berg und beeindruckt mit einer vulkanischen Vergangenheit.

Vor etwa 290 Millionen Jahren erschütterten gigantische Ausbrüche die Landschaft – zurück blieb eine Vielfalt an Gesteinen. Deren Geschichte zeigt das neue Supervulkanzentrum im Geoportal Röcknitz in Thallwitz eindrucksvoll. Vier weitere Geoportale beleuchten Erdgeschichte, Industriekultur und die Bedeutung der Gesteine bis heute.

Auf Wandertour den Rochlitzer Porphyrtuff entdecken

Entlang des Porphyrlehrpfads auf dem Rochlitzer Berg lässt sich an 15 Stationen Spannendes über den als „Heritage Stone“ ausgezeichneten Rochlitzer Porphyrtuff entdecken. Der Weg eröffnet nicht nur Einblicke in die traditionsreichen Steinbrüche und das Leben der Steinmetze, sondern erzählt auch die Entstehungsgeschichte des Rochlitzer Berges und dieses weltweit einzigartigen vulkanischen Gesteins.

Zu den Höhepunkten zählen die eindrucksvollen Aussichtspunkte am 60 Meter tiefen Gleisbergbruch, einem Nationalen Geotop, sowie der weite Panoramablick des Friedrich-August-Turms über das Rochlitzer Umland. Direkt am Gleisbergbruch ergänzt das Besucherzentrum „Porphyrhaus“ das Erlebnis. Als Geoportal vermittelt es anschaulich die geologischen Besonderheiten und die Industriegeschichte des Rochlitzer Bergs.

Die Audiozeitreise „Porphyrlehrpfad To Go“ begleitet Besucher mit unterhaltsamen Hörgeschichten durch alle 15 Stationen und richtet sich besonders an Familien mit Kindern.

Wer darüber hinaus mehr entdecken möchte, kann die Tour entlang der Mulde verlängern und bis zum Schloss Rochlitz wandern – eine ideale Verbindung von Naturerlebnis und Kulturgeschichte.

Ob sportlich ambitioniert oder entspannt unterwegs – auf der Webseite von Leipzig Tourismus und Marketing finden Aktivurlauber die passende Tour.