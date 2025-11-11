Aktuell in Ludwigsburg Barbie-Ausstellung im Schloss: von Elvis bis Hillary Clinton
Im Schloss Ludwigsburg können Besucher seit kurzem sehen, wie sich die weltberühmte Puppe modisch über die Jahrzehnte entwickelt hat.
Wo sonst ganze Welten aus Legosteinen aufgebaut sind, stehen nun Barbies, so weit das Auge reicht. Im Residenzschloss Ludwigsburg findet derzeit die Sonderausstellung „Barbie – Zwischen Alltag und Glamour“ statt. Dabei steht die Entwicklung der Mode im Vordergrund – was sich an kaum etwas besser veranschaulichen lässt als an den Barbie-Puppen.