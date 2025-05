Aktuelle Phishing-Warnungen: Betrüger täuschen Nutzer mit gefälschten E-Mails von Amazon, DHL, Postbank, ING & Co. – diese neuen Maschen sollten Sie kennen.

Lukas Böhl 15.05.2025 - 10:25 Uhr

Ob im Namen von Amazon, DHL oder der Postbank – täglich versuchen Kriminelle in Deutschland, Verbraucher mit gefälschten E-Mails in die Falle zu locken. Die Maschen sind professionell aufbereitet, nutzen psychologischen Druck und zielen auf sensible Daten wie Passwörter oder Bankverbindungen ab. Die Verbraucherzentrale dokumentiert aktuelle Fälle im sogenannten Phishing-Radar – und warnt eindringlich vor einer neuen Welle digitaler Betrugsversuche.