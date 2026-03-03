Die Eskalation zwischen den USA und Iran wirkt sich inzwischen massiv auf den internationalen Flugverkehr aus. Besonders deutlich zeigt sich das am Flughafen Dubai.
Update vom 03. März 2026 um 6:32 Uhr: An den Flughäfen DXB und DWC ist der Betrieb am 2. März in eingeschränktem Umfang wieder angelaufen. Es starten nur wenige Flüge. Reisende sollen nur dann zum Flughafen kommen, wenn sie von ihrer Airline eine verbindliche Bestätigung mit konkreter Abflugzeit erhalten haben. Die Flugpläne können sich weiterhin kurzfristig ändern. Wer eine bestätigte Abflugzeit bekommen hat, sollte zusätzlich prüfen, von welchem Terminal der Flug startet. Aktuelle Informationen gibt es auf der Website oder in der App der jeweiligen Fluggesellschaft. Weitere Details sollen folgen, sobald sie vorliegen.