Die Eskalation zwischen den USA und Iran wirkt sich inzwischen massiv auf den internationalen Flugverkehr aus. Besonders deutlich zeigt sich das am Flughafen Dubai.

Update vom 03. März 2026 um 6:32 Uhr: An den Flughäfen DXB und DWC ist der Betrieb am 2. März in eingeschränktem Umfang wieder angelaufen. Es starten nur wenige Flüge. Reisende sollen nur dann zum Flughafen kommen, wenn sie von ihrer Airline eine verbindliche Bestätigung mit konkreter Abflugzeit erhalten haben. Die Flugpläne können sich weiterhin kurzfristig ändern. Wer eine bestätigte Abflugzeit bekommen hat, sollte zusätzlich prüfen, von welchem Terminal der Flug startet. Aktuelle Informationen gibt es auf der Website oder in der App der jeweiligen Fluggesellschaft. Weitere Details sollen folgen, sobald sie vorliegen.

Sowohl der Dubai International Airport (DXB) als auch der Dubai World Central Al Maktoum International (DWC) haben den Betrieb vorerst vollständig eingestellt.

Flugbetrieb bis auf Weiteres ausgesetzt

Nach Angaben von Dubai Airports sind derzeit alle Flugbewegungen an beiden Flughäfen bis auf Weiteres ausgesetzt. Hintergrund ist eine vorübergehende, teilweise Schließung des Luftraums der Vereinigten Arabischen Emirate im Zuge der angespannten Sicherheitslage in der Region.

Reisende werden ausdrücklich aufgefordert, nicht zum Flughafen zu kommen. Stattdessen sollen sie sich direkt an ihre jeweilige Airline wenden, um Informationen zu Umbuchungen, Annullierungen oder weiteren Optionen zu erhalten.

Bereits zuvor waren einzelne Flüge gestrichen oder verspätet, ehe der komplette Betrieb eingestellt wurde.

Flüge werden umgeleitet

Maschinen, die sich bereits auf dem Weg nach Dubai befanden, werden nach Angaben des Flughafens umgeleitet. Grund sind regionale Luftraumbeschränkungen sowie sicherheitsbezogene Bewertungen der Airlines. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist derzeit offen. Die Flughafenbetreiber kündigten an, über ihre offiziellen Kanäle fortlaufend zu informieren.

Zwischenfall an Terminal – vier Verletzte

Zusätzlich meldete Dubai Airports in der Nacht zum 28. Februar, dass ein Bereich eines Terminals am Flughafen Dubai International bei einem Vorfall leicht beschädigt worden sei. Der Zwischenfall sei rasch unter Kontrolle gebracht worden. Notfallteams seien sofort im Einsatz gewesen und hätten eng mit den zuständigen Behörden zusammengearbeitet.

Vier Mitarbeiter wurden demnach verletzt und medizinisch versorgt. Die meisten Terminals seien aufgrund bestehender Notfallpläne bereits zuvor geräumt worden.

Ob der Vorfall unmittelbar mit den aktuellen militärischen Spannungen zusammenhängt, wurde nicht näher ausgeführt.

Was Reisende jetzt wissen sollten

Nicht zum Flughafen anreisen

Flugstatus ausschließlich über die Airline oder die offizielle Flugstatus-Seite prüfen

ausschließlich über die Airline oder die offizielle Flugstatus-Seite prüfen Bei annullierten Flügen direkt die Airline kontaktieren

Auch Fragen zu aufgegebenem Gepäck oder zu möglichen Hotelunterbringungen werden von den jeweiligen Fluggesellschaften bearbeitet. Eine automatische Unterbringung durch den Flughafen erfolgt nicht; zuständig sind die Airlines.

Ungewisse Dauer der Einschränkungen

Wie lange die vollständige Aussetzung des Flugbetriebs andauert, ist aktuell nicht absehbar. Die Betreiber betonen, Sicherheit und Wohl der Passagiere sowie der Mitarbeiter hätten oberste Priorität.

Der Flughafen Dubai zählt zu den wichtigsten internationalen Drehkreuzen weltweit. Eine längerfristige Schließung hätte entsprechend weitreichende Folgen für den globalen Luftverkehr – insbesondere für Verbindungen zwischen Europa, Asien und Australien.

Weitere Updates sollen folgen, sobald sich die Lage im regionalen Luftraum verändert.