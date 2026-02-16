Die 25. Winterspielen mit den Hauptorten Mailand und Cortina d'Ampezzo finden vom 6. bis zum 22. Februar statt. An 13 Wettkampfstätten geht es in 116 Entscheidungen um Medaillen. Rund 2900 Athletinnen und Athleten sind dabei, davon 185 aus Deutschland - so viele wie nie zuvor bei Winterspielen. 2022 in Peking gab es für Deutschland zwölf Goldmedaillen, neun davon in Bob, Rodeln oder Skeleton. Olaf Tabor, Vorstand Leistungssport beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) setzt auch diesmal darauf, dass die Eisbahn „eine goldene“ wird. Ziel ist ein Platz unter den Top 3 im Medaillenspiegel. Doch hinter dem edlen Schein steckt weit weniger Gold, als viele vermuten. So viel Geld sind Gold, Silber und Bronze bei den Winterspielen tatsächlich wert.

Nächstes Medaillenfest im Eiskanal

Die deutschen Skeletonis haben am Sonntag (15. Februar 2026) den historischen ersten Olympiasieg im Mixed-Team knapp verpasst, mit Silber und Bronze aber das nächste Edelmetall gewonnen. Axel Jungk und Susanne Kreher rasten bei der olympischen Premiere des Wettbewerbs auf Rang zwei und mussten sich dabei nur den Briten Matt Weston, auch Olympiasieger im Einzel, und Tabitha Stoecker geschlagen geben. Christopher Grotheer und Jacqueline Pfeifer sicherten sich zudem Bronze, nur eine Hundertstelsekunde trennte die beiden deutschen Duos.

Skeleton-Erfolgslauf geht weiter

Die deutschen Skeleton-Pilotinnen Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer haben den Erfolgslauf der deutschen Schlittensportler in Cortina d'Ampezzo fortgesetzt und bei den Olympischen Spielen Silber und Bronze gewonnen. Einen Tag nach den Medaillencoups von Axel Jungk (Silber) und Christopher Grotheer (Bronze) raste die frühere Weltmeisterin und Olympiadebütantin Kreher etwas überraschend auf Rang zwei und musste sich nur der überragenden Janine Flock aus Österreich geschlagen geben. Die als Mitfavoritin gestartete Pfeifer sicherte sich acht Jahre nach Olympiasilber in Pyeongchang die Bronzemedaille. Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise verpasste das Podium als Vierte knapp.

Skeleton-Profis liefern nächstes deutsches Edelmetall

Die deutschen Skeleton-Piloten Axel Jungk und Christopher Grotheer haben dem deutschen Team bei den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo die nächsten Medaillen beschert. Jungk raste am Freitag (13. Februar 2026) wie vor vier Jahren in Peking zu Silber und musste sich nur dem neuen Olympiasieger Matt Weston aus Großbritannien geschlagen geben. Peking-Olympiasieger Christopher Grotheer sicherte sich die Bronzemedaille.

Felix Keisinger fuhr bei seinem Olympiadebüt auf den sechsten Rang. Eine weitere Medaillenchance gibt es für Jungk und Grotheer im erstmals olympischen Mixed-Team am Sonntag.

Eitberger/Matschina holen Silber

Die Rennrodlerinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina haben bei der olympischen Premiere im Frauen-Doppelsitzer die Silbermedaille gewonnen. Das Duo raste am Mittwoch (11. Februar 2026) bei den Winterspielen nach zwei Läufen im Cortina Sliding Centre auf Rang zwei und musste sich nur den neuen Olympiasiegerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer aus Italien geschlagen geben. Bronze sicherten sich Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich.

Rodeln: Taubitz mit dritter Goldmedaille für Deutschland

Rodlerin Julia Taubitz ist Olympiasiegerin im Einsitzer. Die Weltmeisterin sorgte am Dienstag (10. Februar 2026) damit für die dritte deutsche Goldmedaille bei den Winterspielen in Italien. Nach Gold für Max Langenhan im Männer-Einsitzer war es der zweite deutsche Rodel-Triumph der Spiele in Italien. „Am Ende so was von mehr als verdient nach dem, was in China passiert ist“, sagte Langenhan. Silber ging mit fast einer Sekunde Rückstand an die Lettin Elina Bota, Bronze sicherte sich die US-Pilotin Ashley Farquharson.

Skispringer Philipp Raimund holt sensationell Gold

Skispringer Philipp Raimund hat das Wunder von Predazzo geschafft und am Montag (9. Februar 2026) sensationell Olympia-Gold im Wettkampf auf der Normalschanze geholt. Der 25 Jahre alte Oberstdorfer, der ohne Weltcupsieg in seiner Karriere nach Val di Fiemme gereist war, setzte sich an einem denkwürdigen Abend vor dem Polen Kacper Tomasiak sowie dem Japaner Ren Nikaido und dem Schweizer Gregor Deschwanden durch, die beide Bronze holten. Mit Flügen auf 102,0 und 106,5 m wurde Raimund fast auf den Tag genau acht Jahre nach dem Triumph von Andreas Wellinger in Pyeongchang zum fünften deutschen Olympiasieger im Skispringen.

Zweitbester DSV-Adler war Felix Hoffmann auf Platz 13, Pius Paschke landete auf dem 17. Rang. Wellinger, der am 10. Februar 2018 in einer eiskalten südkoreanischen Nacht zu Normalschanzen-Gold geflogen war, musste sich mit dem 23. Platz begnügen.