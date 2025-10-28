Rockklassiker von Herbert Grönemeyer - live, akustisch und «mittendrin»: Einer der größten Künstler der deutschen Popmusik startet eine Reihe von Unplugged-Konzertabenden.

dpa 28.10.2025 - 10:06 Uhr

Hannover - Nach ausverkauften Akustik-Konzerten im September setzt Herbert Grönemeyer die Reihe 2026 fort. Mit Band, Chor und Orchester beginne die Konzertreihe "mittendrin – akustisch" am 7. Februar kommenden Jahres in der ZAG Arena in Hannover, teilte Hannover Concerts mit. Auf dem Tourplan stünden acht Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Stationen der Tour seien Berlin (9. Februar), Hamburg (10.), Mannheim (12.), München (14.), Zürich (15.), Dortmund (17.) und Wien (19.).