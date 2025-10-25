Das AKW Gundremmingen blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Jetzt werden die Kühltürme gesprengt. Das Spektakel im Livestream.

Sascha Maier 25.10.2025 - 11:30 Uhr

160 Meter sind sie hoch – die Kühltürme des Atomkraftwerks in Gundremmingen prägen nicht nur die Landschaft des Ortes, sondern auch die Geschichte der Region: War das AKW doch Schauplatz zahlreicher Demonstrationen, vor allem Atomkraftgegner protestierten Jahrzehnte gegen das Kernkraftwerk, das 1967 in Betrieb ging. Jetzt wird wohl das letzte Kapitel geschlossen.