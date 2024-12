Klinik: Weiterer Säugling in Gaza an Unterkühlung gestorben

Al-Aksa-Krankenhaus in Deir al-Balah

Im Gazastreifen herrschten zuletzt niedrige Temperaturen mit starken Winden und Regen. Zahlreiche Binnenflüchtlinge sind der harschen Witterung laut Helfern ohne angemessenen Schutz ausgesetzt.

red/dpa 30.12.2024 - 17:21 Uhr

Ein weiterer Säugling im umkämpften Gazastreifen ist nach Angaben einer Klinik und des Vaters an Unterkühlung gestorben. Das Al-Aksa-Krankenhaus in Deir al-Balah teilte mit, der etwa drei Wochen alte Junge sei infolge von Gesundheitsproblemen wegen niedriger Temperaturen gestorben. Auch die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, der Säugling sei kurz nach seinem Zwillingsbruder gestorben, der ebenfalls an Unterkühlung gelitten habe. Der Vater der Kinder, Jihia al-Batran, bestätigte dies ebenfalls.