Cristiano Ronaldo setzt seine Karriere in Saudi-Arabien fort und bleibt bei Al-Nassr FC. Der 40 Jahre alte Fußball-Superstar verlängerte beim Tabellendritten der abgelaufenen Saison seinen auslaufenden Vertrag um weitere zwei Jahre bis 2027. „Ein neues Kapitel beginnt. Dieselbe Leidenschaft, derselbe Traum. Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben“, teilte der fünfmalige Weltfußballer auf X mit.

Ronaldo war im Januar 2023 zum saudi-arabischen Club gewechselt, nachdem er nach dem Aus bei Manchester United im europäischen Fußball keine Angebote mehr von den Topclubs erhalten hatte. Saudi-Arabien lockte dagegen mit viel Geld: Dem Vernehmen nach soll Ronaldo jährlich als Gesamtpaket 200 Millionen Euro verdient haben.

Ronaldo noch ohne Titel bei Al-Nassr

Erst vor gut einem Monat hatte Ronaldo selbst noch die Wechsel-Spekulationen mit einem Post in den sozialen Netzwerken angeheizt. „Dieses Kapitel ist abgeschlossen. Die Geschichte? Wird noch geschrieben. Ich bin allen dankbar“, hieß es auf dem X-Account des Portugiesen.

In diesem Sommer hätte Ronaldo ablösefrei wechseln können. Interesse an einer Verpflichtung wurden in Medien Al-Hilal aus Saudi-Arabien und CF Monterrey aus Mexiko nachgesagt. Dazu kam es aber nicht. Ronaldo setzt sein Engagement bei Al-Nassr fort. Dort kam er in bislang 77 Ligaspielen auf 90 Scorerpunkte (74 Tore, 17 Assists). Einen Titel gewann er mit dem Club aber noch nicht.

Dafür durfte er jüngst noch einmal mit Portugal jubeln, als er in München im Finale gegen Spanien die Nations League gewann. Im Halbfinale hatten sich die Portugiesen gegen Deutschland durchgesetzt.

Karriereende? „Noch weit weg“

Vor seinem Wechsel ins Königreich war der Offensivstar für die europäischen Topclubs Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin aufgelaufen. Bereut habe er den Schritt dennoch nie, sagte der Portugiese einmal: „Ich denke, es war ein guter Wechsel. Ich fühle mich so glücklich.“

Ein Ende seiner Karriere ist für den Europameister von 2016 nicht in Sicht. „Ich fühle mich immer noch gut. Ich kann dribbeln, immer noch schießen, Tore erzielen, springen“, äußerte Portugals Rekordspieler. Er wisse noch nicht, wann er aufhören werde. „An dem Tag, an dem ich das Gefühl habe, nichts mehr zu leisten, werde ich meine Sachen packen und gehen. Aber das ist noch weit weg.“