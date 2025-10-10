Ab Dezember 2025 soll er rollen: der neue ICE‑Sprinter zwischen Stuttgart und Berlin. Mit einer Reisezeit von vier Stunden 45 Minuten so schnell wie nie zuvor. Möglich wird das durch eine neue Strecke über die Murrbahn. Doch was für die Bahn nach Effizienz klingt, ist für die Region ein Schock: Nun äußert auch die Interessengemeinschaft Schienenkorridor Stuttgart–Nürnberg deutliche Kritik. In einem offenen Brief, unterzeichnet unter anderem von den Landräten Gerhard Bauer (Schwäbisch Hall) und Joachim Bläse (Ostalbkreis), fordert sie eine Bahnstrategie, „die nicht zwischen Metropole und Provinz unterscheidet – sondern beides verbindet“.