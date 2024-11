Die Polizei erhält am Sonntag und Montag besorgte Anrufe von mehreren Schulleitungen im Stuttgarter Stadtgebiet. Was ist dran an den Androhungen islamistischer Anschläge?

Christine Bilger 25.11.2024 - 12:40 Uhr

Besorgt haben sich Lehrerinnen und Lehrer bei der Stuttgarter Polizei gemeldet: Am Sonntagnachmittag und am Montagmorgen waren bei mindestens 16 Stuttgarter Schulen Mails eingegangen, die einen Bombenangriff mit islamistischem Hintergrund andeuten sollten. In der Mail heißt es, es werde am Montag um 12 Uhr zu einer Explosion kommen. Das Schreiben ist mit einem – vermutlich fiktiven – Namen unterzeichnet und endet mit den Worten: „Hamas ist groß, Hisbollah ist groß, Al Quaida ist groß“.