Alarmfall Flughafen Stuttgart Bombenalarm am Flughafen – warum vier Stunden lang?
Der Großeinsatz und die Räumung am Stuttgarter Flughafen werfen Fragen auf. Einen ähnliche vierstündige Aktion hatte es vor zwei Monaten am Hauptbahnhof gegeben.
Warum müssen bei einem verdächtigen Gepäckstück im Flughafengebäude selbst die Passagiere draußen wieder von Bord – und zurück ins Terminal? Wären sie im Flugzeug nicht sicherer aufgehoben? Warum dauerte der Bombenalarm bis zur Entwarnung ganze vier Stunden – wie auch schon Ende Dezember im Stuttgarter Hauptbahnhof? Der Großeinsatz der Bundespolizei am Stuttgarter Flughafen, der zu Ausfällen und Verspätungen im Flugverkehr führte, hatte offenbar nach Informationen unserer Zeitung nur teilweise etwas mit einem rätselhaften Gepäckstück zu tun.