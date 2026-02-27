 
Alarmfall Flughafen Stuttgart Bombenalarm am Flughafen – warum vier Stunden lang?

Ein vierstündiger Polizeieinsatz am Stuttgarter Flughafen wirft Fragen auf. Was waren die Hintergründe? Foto: Enrique Kaczor

Der Großeinsatz und die Räumung am Stuttgarter Flughafen werfen Fragen auf. Einen ähnliche vierstündige Aktion hatte es vor zwei Monaten am Hauptbahnhof gegeben.

Lokales: Wolf-Dieter Obst (wdo)

Warum müssen bei einem verdächtigen Gepäckstück im Flughafengebäude selbst die Passagiere draußen wieder von Bord – und zurück ins Terminal? Wären sie im Flugzeug nicht sicherer aufgehoben? Warum dauerte der Bombenalarm bis zur Entwarnung ganze vier Stunden – wie auch schon Ende Dezember im Stuttgarter Hauptbahnhof? Der Großeinsatz der Bundespolizei am Stuttgarter Flughafen, der zu Ausfällen und Verspätungen im Flugverkehr führte, hatte offenbar nach Informationen unserer Zeitung nur teilweise etwas mit einem rätselhaften Gepäckstück zu tun.

 

Acht ausgefallene Abflüge, zehn Starts mit mehr als zwei Stunden Verspätung – so sieht die nüchterne Bilanz des Großeinsatzes aus, der am Donnerstag Hunderte Passagiere in Atem gehalten hat. Und deren Reisepläne gehörig durcheinander geraten sind. Um 9.40 Uhr gab es einen Alarmfall – und die Bundespolizeiinspektion Flughafen entschloss sich „zur Gewährleistung der Luftsicherheit und zum Ausschluss einer möglichen Gefährdung“ vorsorglich zu einer folgenschweren Maßnahme. Alle müssen raus aus dem Sicherheitsbereich, raus aus den Gates, raus aus den Flugzeugen. Zurück auf Los. Alle zurück in den öffentlichen Bereich.

Offiziell heißt es, dass bei Luftsicherheitskontrollen ein Gepäckstück festgestellt worden sei, „das zunächst keiner Person eindeutig zugeordnet werden konnte“. Der Sicherheitsbereich wurde also geräumt – etwa 500 Reisende, die ihre Ausweis- und Handgepäckkontrollen eigentlich schon hinter sich hatten, mussten also wieder in den öffentlichen Teil des Flughafengebäudes zurück. Doch warum brauchen Sprengstoffexperten gut vier Stunden, ehe der Sicherheitsbereich um 13.41 Uhr wieder geöffnet wird?

Vor zwei Monaten ähnlicher Alarmfall im Hauptbahnhof

Erst vor zwei Monaten, am 20. Dezember 2025, hatte die Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof aus Sicherheitsgründen eine ähnliche Sperrung veranlasst. Der Fernzugverkehr musste von 19.30 bis 23.30 Uhr eingestellt werden, weil am Querbahnsteig eine Sackkarre aufgetaucht war, mit der metallische Gegenstände hinterlassen wurden, die in zwei zugeklebten Müllsäcken verpackt waren und nach Benzin rochen. Eine explosive Apparatur?

Erst nach vier Stunden, nachdem Experten die ungewöhnliche Apparatur durchleuchtet und für harmlos befunden hatten, war der Zugverkehr wieder ins Rollen gekommen. Die Räumung eines großen Areals, die Anfahrt der Spezialkräfte, die Beschaffenheit der verdächtigen Geräte – all das habe eben Zeit in Anspruch genommen, erklärt Janna Küntzle von der Bundespolizeiinspektion Stuttgart den zeitlichen Aufwand für den Fall Hauptbahnhof. Am Ende handelte es sich um zwei ausrangierte Notstromaggregate, der Besitzer konnte ermittelt werden.

Hätte da das Gepäckstück im Stuttgarter Flughafen eigentlich schneller überprüft werden müssen? Doch so einfach ist der Fall am Donnerstag offenbar nicht gewesen. Denn der offensichtlich als verdächtig ins Visier geratene Rucksack war nach Informationen unserer Zeitung zusammen mit einer Person irgendwo im Sicherheitsbereich unterwegs. Die Polizei musste also sowohl nach einer Person als auch nach einem verdächtigen Gegenstand suchen. Denn: War die Person schon in einem Flugzeug? War das Teil irgendwo abgelegt?

Droht den Gesuchten ein Verfahren?

Der Hauptbahnhof in Stuttgart war wegen eines verdächtigen Gepäckstücks im Dezember ebenfalls stundenlang gesperrt. Foto: dpa/Enrique Kaczor/onw-images

Die Räumung des Sicherheitsbereichs über alle vier Terminals hinweg wie auch die Rückkehr der eingecheckten Passagiere habe einige Zeit in Anspruch genommen, sagt Dennis Sommerfeld, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Flughafen. „Um 11.10 Uhr war der Sicherheitsbereich geräumt, und wir haben mit der Suche begonnen“, so der Polizeisprecher. Unter anderem war ein Sprengstoffsuchhund im Einsatz. Damit sollte ausgeschlossen werden, dass irgendwo ein brisantes Gepäckstück hinterlassen worden wäre. Wegen der Größe des Einsatzortes und der Dauer habe dann noch ein weiterer Diensthund angefordert werden müssen.

Der Gesuchte wie auch das besagte Gepäckstück konnten schließlich gefunden werden. Der Fall erwies sich als harmlos. Der Mann habe sich auch nicht falsch verhalten, heißt es. Damit droht ihm auch kein Verfahren. Ohne strafrechtliche Folgen endete übrigens auch der Fall vom 20. Dezember am Hauptbahnhof für den Besitzer der verpackten Notstromaggregate. „Das Verfahren wurde eingestellt“, erklärt Staatsanwaltssprecherin Stefanie Ruben auf Nachfrage, „weil die Begehung einer Straftat nicht mit einer für die Anklageerhebung ausreichenden Sicherheit nachgewiesen werden konnte.“

