Die vierte Brandstiftung in sechs Tagen - im Stadtbezirk Stuttgart-Süd wächst die Unruhe. Auch im jüngsten Fall ist das Quartier Lehen betroffen: Am Donnerstagabend brannte am Ende der Heusteigstraße ein Unterstand für Müllcontainer - und das in der Nähe einer Hausfassade. Entsprechende Notrufe gingen kurz nach 20.20 Uhr bei der Feuerwehr ein. „Da kann es schnell zu einem Brandüberschlag kommen, deshalb ist gleich ein ganzer Löschzug der Feuerwache 1 ausgerückt“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Anand.

Die Wehrmänner konnten dank der schnellen Alarmierung durch Zeugen das Feuer an dem Papiercontainer im Bereich des Übergangs zur Lehenstraße schnell ablöschen und die Gefahr für das angrenzende Mehrfamilienhaus bannen. Gegen 21 Uhr konnte der Einsatz wieder beendet werden. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Alles sei noch einmal glimpflich ausgegangen, ist bei den Einsatzkräften zu hören, aber die Vorgänge seien alles andere als harmlos.

Auch zwei Katzen über Drehleiter gerettet

Die Vorgänge: Damit sind die Brandstiftungen seit Samstagabend gemeint, die im Bereich Heusteigstraße, Strohberg und Filderstraße begangen wurden. In dem verschachtelten und verzweigten Gebäudekomplex muss eine offensichtlich ortskundige Person am Werk sein, die in den Kellergeschossen der Gebäude Feuer legte.

Am 6. Juni um 22.25 Uhr brannte es in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Strohberg. Ein zwölfjähriges Kind musste mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am 7. Juni um 13.20 Uhr brannte es in der Heusteigstraße, und mehr als 200 Betroffene mussten ihre Wohnungen verlassen. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt, Schaden 100.000 Euro. Am 9. Juni um 11.20 Uhr brannte und qualmte es in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Straße Strohberg, der giftige Qualm zog dabei bis ins Untergeschoss eines Supermarkts in der Heusteigstraße. Eine Person und zwei Katzen mussten mit der Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden.

In allen Fällen, so auch beim Vorfall Nummer vier am Donnerstagabend, konnten bei der Polizeifahndung keine verdächtigen Personen ausfindig gemacht werden. Die Ermittler scheinen weiterhin im Dunkeln zu tappen. Zumindest bleiben die aktuellen Erkenntnisse vorerst unter Verschluss: „Weil der Täter bisher nicht gefasst ist, können wir auch zu möglichen Tatzusammenhängen keine Angaben machen“, sagt Polizeisprecherin Kara Starke. Weiterhin wichtig seien deshalb Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 0711/8990-5778 erbeten werden.

Ähnliche Serie im Februar aufgeklärt

Ob der oder die Brandstifter es einzig auf die Gebäude im Stadtteil Lehen abgesehen hatten, ist dabei noch nicht ausgemacht. Eher Spekulation ist die Vermutung, dass auch ein Kellerbrand am Stöckachplatz im Stuttgarter Osten eine Rolle spielen könnte. Der Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus ist zeitlich nicht weit entfernt - am 29. Mai gegen 13 Uhr musste die Feuerwehr mit verstärkten Einsatzkräften einen ausgedehnten Brand im Untergeschoss eindämmen. Offen bleibt die Frage, ob die Taten einzig einem Serientäter zuzurechnen sind - oder ob sich womöglich ein Trittbrettfahrer motiviert fühlt.

Das erinnert an eine ähnliche Serie bereits im Februar dieses Jahres: In der Stöckachstraße im Osten konnte ein 53-Jähriger festgenommen werden, der zuvor eine Papiermülltonne in Brand gesetzt hatte. Der Tatverdächtige wohnte im Stadtbezirk Süd, und bei einer Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten reichlich Beweismaterial. Dem Verdächtigen werden weitere Brandstiftungen in der Innenstadt in der Sophien-, der Tübinger und Hauptstätter Straße vorgeworfen. Für die jüngste Serie kommt er freilich nicht in Betracht: Der 53-Jährige sitzt seither in Untersuchungshaft.