Alarmfall Stuttgart-Süd Neue Brandstiftung: Serientäter oder Trittbrettfahrer?
Und wieder legt ein Unbekannter Feuer im Stuttgarter Süden - und die Feuerwehr verhindert ein Übergreifen auf ein Wohnhaus. Welche Puzzleteile gibt es für die Ermittler?
Und wieder legt ein Unbekannter Feuer im Stuttgarter Süden - und die Feuerwehr verhindert ein Übergreifen auf ein Wohnhaus. Welche Puzzleteile gibt es für die Ermittler?
Die vierte Brandstiftung in sechs Tagen - im Stadtbezirk Stuttgart-Süd wächst die Unruhe. Auch im jüngsten Fall ist das Quartier Lehen betroffen: Am Donnerstagabend brannte am Ende der Heusteigstraße ein Unterstand für Müllcontainer - und das in der Nähe einer Hausfassade. Entsprechende Notrufe gingen kurz nach 20.20 Uhr bei der Feuerwehr ein. „Da kann es schnell zu einem Brandüberschlag kommen, deshalb ist gleich ein ganzer Löschzug der Feuerwache 1 ausgerückt“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Anand.