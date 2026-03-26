Schon bei zwei Grad Erwärmung können Dürren und Starkregen extremer ausfallen als bislang angenommen. Was neue Klimasimulationen dazu zeigen. Und das für die Zukunft der menschheit bedeutet.
26.03.2026 - 12:02 Uhr
„Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.“ Mit diesen Worten beginnt jeder Asterix-Band (mit Ausnahme des 2017 erschienenen Albums „Asterix in Italien“).