dpa 16.08.2025 - 01:18 Uhr

Anchorage - Nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska will US-Präsident Donald Trump mit den Nato-Partnern telefonieren. Er werde sie in Kürze anrufen und über den Austausch mit Putin informieren, ebenso verschiedene Personen, die er für passend halte - auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, sagte der Republikaner.