Der Franke Georg Wilhelm Steller ging als erster Europäer im neu entdeckten Alaska an Land. Die Region gehörte jahrhundertelang zu Russland, bis das Zarenreich sie für einen Spottpreis an die USA verkaufte. Dann wurden Gold und Öl entdeckt.
13.08.2025 - 08:20 Uhr
Zar Peter der Große war sich sicher: Hinter Sibirien ist die Welt nicht zu Ende. Könnte sein riesiges Land mit dem sagenhaften Amerika verbunden sein? Oder trennt ein Ozean die Kontinente? Um das herauszufinden, befahl der wissenschaftlich interessierte Herrscher die erste Kamtschatka-Expedition und engagierte den Dänen Vitus Jonassen Bering als deren Leiter.