Ein Auffahrunfall auf der A8 bei Dornstadt sorgt für mehr als fünf Kilometer Stau. Die Polizei schätzt den Schaden auf 180.000 Euro.

Markus Brachat 23.04.2026 - 17:28 Uhr

Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 8 bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) nördlich von Ulm ist die Fahrbahn in Richtung München voll gesperrt. Bei dem Unfall sei ein Lastwagen einem anderen aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer des auffahrenden Lastwagens sei schwer verletzt worden. Der andere Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Beide kamen in Kliniken.