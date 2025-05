Vorfall in Geislingen Exhibitionist belästigt 15-Jährige vor Schule sexuell – Zeugen gesucht

Eine 15-Jährige befindet sich am Montagmorgen in Geislingen auf dem Schulweg, als sich ein Unbekannter vor ihr entblößt und zu onanieren beginnt. Das Mädchen geht in die Schule und vertraut sich einer Lehrerin an – plötzlich taucht der Unbekannte wieder auf.