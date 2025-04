„Unit-Dose-Automaten“ gibt es in Deutschland nur zwei Stück. Einer steht jetzt im Neubau des Alb-Fils-Klinikums in Göppingen. „Proud 336“ füllt demnächst die „festen Arzneimittel“ – also Tabletten und Kapseln – in Tütchen, die dann zum Patienten gelangen.

Peter Buyer 15.04.2025 - 06:00 Uhr

„Lachen ist die beste Medizin“, heißt ein Sprichwort. Und: „Zum Lachen gehen die Schwaben in den Keller“, lautet ein anderes. Im Neubau des Alb-Fils-Klinikums in Göppingen lässt sich beides vereinen: Dort gibt es einen Keller – und da darf gelacht werden. Denn dort steht der ganze Stolz der Apotheker-Abteilung: der „Unit-Dose-Automat“, ein Pillen-Abfüllautomat – einer von zwei in ganz Deutschland.