Alb-Fils-Klinikum Göppingen Herzinfarkt: 72 Prozent sind Männer
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer eins in Deutschland. Die Kardiologie des Alb-Fils-Klinikums Göppingen ist im Neubau nun besser aufgestellt.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer eins in Deutschland. Die Kardiologie des Alb-Fils-Klinikums Göppingen ist im Neubau nun besser aufgestellt.
Bluthochdruck, Herzinfarkt, Rhythmusstörungen: Erkrankungen des Herzens können schnell lebensbedrohlich sein. „Durchblutungsstörungen kommen am häufigsten vor“, sagt Professor Stephen Schröder, Chefarzt in der Klinik für Kardiologie des Alb-Fils-Klinikums. Im akuten Infarkt zählt jede Minute, die verengten Stellen müssen so schnell wie möglich wieder durchlässig gemacht werden.