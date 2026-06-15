Knapp ein Jahr nach der feierlichen Eröffnung des neuen Alb-Fils-Klinikums in Göppingen war das Krankenhaus am Freitag wieder geschlossen. Symbolisch. Für zwei Stunden. Mit der Verriegelung des Haupteingangs wollten die Mitarbeitenden der Klinik auf die prekäre wirtschaftliche Lage hinweisen. Mit dem geplanten Beitragssatzstabilisierungsgesetz der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) drohe nun eine weitere erhebliche Verschärfung. Nach dem derzeitigen Stand des Gesetzentwurfs der Bundesregierung würde das Klinikum ab 2027 mit zusätzlichen Kosten von rund fünf Millionen Euro pro Jahr belastet.​

Um darauf aufmerksam zu machen, beteiligte sich das Klinikum an dem landesweiten Aktionstag der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) unter dem Motto „Kein Geld. Keine Versorgung. Wir sind für Sie da. Solange wir noch können“. Mit der Schließung des Hauptportals von 11 bis 13 Uhr und einem Protest setzten die Beschäftigten ein sichtbares Zeichen für den Erhalt und die Finanzierung einer verlässlichen Gesundheitsversorgung.​ „Wir müssen Klartext reden, denn es geht um Daseinsvorsorge“, sagte der Kaufmännische Geschäftsführer der Klinik, Wolfgang Schmid, bei einer Pressekonferenz.

Baden-Württemberg hat seine Hausaufgaben gemacht

In Baden-Württemberg habe man bereits die Hausaufgaben gemacht, Ressourcen gebündelt und sei bestens gerüstet für die Krankenhausreform. Die angedachte Reform würde weniger Geld für die gleiche Leistung bedeuten, kritisierte Schmid. Der Geschäftsführer sprach von einer „Mogelpackung“, das geplante Gesetz sei keine Reform, sondern ein „reines Spargesetz“. Mit dem neuen Gesetzesentwurf litten am Ende die Patientenversorgung, die Mitarbeitenden und der Landkreis. Das Ausquetschen der „Zitrone Krankenhaus“ müsse ein Ende haben, so Schmid.

Neben den fünf Millionen Euro, die künftig in der Kasse fehlen würden, kämpfe die Klinik mit weiteren finanziellen Risiken wie den überdurchschnittlichen Preissteigerungen der vergangenen Monate. „Wir haben eine systemimmanente Unterfinanzierung. Das stemmen wir nicht mehr“, betonte Schmid. Schloss das Alb-Fils-Klinikum 2017 nahezu mit einer schwarzen Null ab, ging es danach bergab, unter anderem wegen der Pandemie. Bis 2029 sei mit einem weiter steigenden Defizit zu rechnen. Nach eigenen Berechnungen könnte sich das Jahresergebnis ab 2027 auf bis zu minus 22 Millionen Euro verschlechtern. Um ein Defizit von unter zehn Millionen Euro zu erreichen, wäre ein Ergebnissprung von rund zwölf Millionen Euro erforderlich. „Dafür müssten rechnerisch beispielsweise rund 120 Vollzeitstellen eingespart oder 3700 zusätzliche Patientinnen und Patienten mehr pro Jahr behandelt werden. Beides ist unter den bestehenden gesetzlichen Vorgaben schlicht nicht realistisch“, erläuterte Schmid.​

Schlimmstenfalls droht eine Erhöhung der Kreisumlage

Jochen Haas, Kreiskämmerer und Dezernent für Zentrale Steuerung und Kreisentwicklung im Göppinger Landratsamt, sieht die Entwicklung mit großer Sorge. Der Landkreis habe eine intensive Konsolidierung des Haushalts vorangetrieben und für den laufenden Etat ein Sparpaket von 14 Millionen Euro geschnürt. Die prognostizierten zusätzlichen fünf Millionen Euro Belastung schlügen daher ordentlich ins Kontor. „Die Rücklagen des Landkreises sind bereits aufgebraucht – wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagte Haas. Im schlimmsten Fall stehe eine Anhebung der Kreisumlage um umgerechnet etwa einen Prozentpunkt ins Haus – „mit fatalen Folgewirkungen für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis“.

Das sieht das geplante Gesetz vor

Eckpfeiler

Das geplante Reformpaket, das sogenannte GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, treffe die Krankenhäuser in einer Situation, in der die Kosten seit Jahren stärker steigen als die Erlöse, sagt Wolfgang Schmid, der Geschäftsführer des Alb-Fils-Klinikums. Allein die vorgesehene Kürzung der Krankenhausvergütung in den nächsten drei Jahren um ein Prozent würde in Göppingen zu Einnahmeverlusten von rund 1,5 Millionen Euro jährlich führen. Zusätzlich würde sich ein Mindererlös von 500.000 Euro durch den hälftigen Wegfall von Ausgleichszahlungen für tariflich bedingte Lohnsteigerungen ergeben. ​

Einnahmerückgang

Auch die pauschale Vergütung für pflegeentlastende Maßnahmen in Höhe von 2,5 Prozent soll gestrichen werden, das entspräche einem weiteren Einnahmerückgang von rund einer Million Euro.

Medizinischer Dienst

Die geplante Ausweitung der Prüfquote des Medizinischen Dienstes würde den bürokratischen Aufwand erhöhen. Für das Göppinger Klinikum können daraus Belastungen von rund zwei Millionen Euro entstehen.