 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Göppingen

  6. Reform der Krankenversicherung: Krankenhaus setzt einen Notruf ab

Alb-Fils-Klinikum Göppingen Reform der Krankenversicherung: Krankenhaus setzt einen Notruf ab

Alb-Fils-Klinikum Göppingen: Reform der Krankenversicherung: Krankenhaus setzt einen Notruf ab
1
Rund 150 Mitarbeitende des Alb-Fils-Klinikums protestieren gegen die  geplante Reform der gesetzlichen Krankenversicherung.​ Foto: Giacinto Carlucci​

Das Alb-Fils-Klinikum und der Landkreis Göppingen warnen vor zusätzlichen Belastungen von mehr als fünf Millionen Euro jährlich.

Knapp ein Jahr nach der feierlichen Eröffnung des neuen Alb-Fils-Klinikums in Göppingen war das Krankenhaus am Freitag wieder geschlossen. Symbolisch. Für zwei Stunden. Mit der Verriegelung des Haupteingangs wollten die Mitarbeitenden der Klinik auf die prekäre wirtschaftliche Lage hinweisen. Mit dem geplanten Beitragssatzstabilisierungsgesetz der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) drohe nun eine weitere erhebliche Verschärfung. Nach dem derzeitigen Stand des Gesetzentwurfs der Bundesregierung würde das Klinikum ab 2027 mit zusätzlichen Kosten von rund fünf Millionen Euro pro Jahr belastet.​

 

Um darauf aufmerksam zu machen, beteiligte sich das Klinikum an dem landesweiten Aktionstag der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) unter dem Motto „Kein Geld. Keine Versorgung. Wir sind für Sie da. Solange wir noch können“. Mit der Schließung des Hauptportals von 11 bis 13 Uhr und einem  Protest setzten die Beschäftigten ein sichtbares Zeichen für den Erhalt und die Finanzierung einer verlässlichen Gesundheitsversorgung.​ „Wir müssen Klartext reden, denn es geht um Daseinsvorsorge“, sagte der Kaufmännische Geschäftsführer der Klinik, Wolfgang Schmid, bei einer Pressekonferenz.

Baden-Württemberg hat seine Hausaufgaben gemacht

In Baden-Württemberg habe man bereits die Hausaufgaben gemacht, Ressourcen gebündelt und sei bestens gerüstet für die Krankenhausreform. Die angedachte Reform würde weniger Geld für die gleiche Leistung bedeuten, kritisierte Schmid. Der Geschäftsführer sprach von einer „Mogelpackung“, das geplante Gesetz sei keine Reform, sondern ein „reines Spargesetz“. Mit dem neuen Gesetzesentwurf litten am Ende die Patientenversorgung, die Mitarbeitenden und der Landkreis. Das Ausquetschen der „Zitrone Krankenhaus“ müsse ein Ende haben, so Schmid. 

Unsere Empfehlung für Sie

Kliniken im Kreis Esslingen: „Selbst der Himmel weint“: Darum versperrten Flatterbänder den Eingang

Kliniken im Kreis Esslingen „Selbst der Himmel weint“: Darum versperrten Flatterbänder den Eingang

Mit einer ungewöhnlichen Aktion protestierten die Krankenhäuser im Kreis Esslingen gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Die Folgen wären gravierend – auch für Patienten.

Neben den fünf Millionen Euro, die künftig in der Kasse fehlen würden, kämpfe die Klinik mit weiteren finanziellen Risiken wie den überdurchschnittlichen Preissteigerungen der vergangenen Monate. „Wir haben eine systemimmanente Unterfinanzierung. Das stemmen wir nicht mehr“, betonte Schmid. Schloss das Alb-Fils-Klinikum 2017 nahezu mit einer schwarzen Null ab, ging es danach bergab, unter anderem wegen der Pandemie. Bis 2029 sei mit einem weiter steigenden Defizit zu rechnen. Nach eigenen Berechnungen könnte sich das Jahresergebnis ab 2027 auf bis zu minus 22 Millionen Euro verschlechtern. Um ein Defizit von unter zehn Millionen Euro zu erreichen, wäre ein Ergebnissprung von rund zwölf Millionen Euro erforderlich. „Dafür müssten rechnerisch beispielsweise rund 120 Vollzeitstellen eingespart oder 3700 zusätzliche Patientinnen und Patienten mehr pro Jahr behandelt werden. Beides ist unter den bestehenden gesetzlichen Vorgaben schlicht nicht realistisch“, erläuterte Schmid.​

Schlimmstenfalls droht eine Erhöhung der Kreisumlage

Jochen Haas, Kreiskämmerer und Dezernent für Zentrale Steuerung und Kreisentwicklung im Göppinger Landratsamt, sieht die Entwicklung mit großer Sorge. Der Landkreis habe eine intensive Konsolidierung des Haushalts vorangetrieben und für den laufenden Etat ein Sparpaket von 14 Millionen Euro geschnürt. Die prognostizierten zusätzlichen fünf Millionen Euro Belastung schlügen daher ordentlich ins Kontor. „Die Rücklagen des Landkreises sind bereits aufgebraucht – wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagte Haas. Im schlimmsten Fall stehe eine Anhebung der Kreisumlage um umgerechnet etwa einen Prozentpunkt ins Haus – „mit fatalen Folgewirkungen für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis“.

Das sieht das geplante Gesetz vor

Eckpfeiler
 Das geplante Reformpaket, das sogenannte GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, treffe die Krankenhäuser in einer Situation, in der die Kosten seit Jahren stärker steigen als die Erlöse, sagt Wolfgang Schmid, der Geschäftsführer des Alb-Fils-Klinikums. Allein die vorgesehene Kürzung der Krankenhausvergütung in den nächsten drei Jahren um ein Prozent würde in Göppingen zu Einnahmeverlusten von rund 1,5 Millionen Euro jährlich führen. Zusätzlich würde sich ein Mindererlös von 500.000 Euro durch den hälftigen Wegfall von Ausgleichszahlungen für tariflich bedingte Lohnsteigerungen ergeben. ​

Einnahmerückgang
 Auch die pauschale Vergütung für pflegeentlastende Maßnahmen in Höhe von 2,5 Prozent soll gestrichen werden, das entspräche einem weiteren Einnahmerückgang von rund einer Million Euro.

Medizinischer Dienst
Die geplante Ausweitung der Prüfquote des Medizinischen Dienstes würde den bürokratischen Aufwand erhöhen. Für das Göppinger Klinikum können daraus Belastungen von rund zwei Millionen Euro entstehen. 

Weitere Themen

Hitze-Check in Göppingen: 1000 kühlende Bäume sind verschwunden​

Hitze-Check in Göppingen 1000 kühlende Bäume sind verschwunden​

Im bundesweiten Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe landet die Stadt Göppingen unter 195 Städten auf Platz 144. Die Versiegelung schreitet weiter voran, und es gibt zu wenig Bäume.
Von Dirk Hülser
Public Viewing in Göppingen: Auch zu später Stunde können Fußballfans gemeinsam schauen

Public Viewing in Göppingen Auch zu später Stunde können Fußballfans gemeinsam schauen

An diesem Donnerstag beginnt die Fußball-WM. Polizei und Anbieter von Public Viewing in Göppingen sind auf das Großereignis vorbereitet.
Von Susann Schönfelder
Göppingen: Kuhkreisel: Nach Vandalismus werden Kunstwerke entfernt

Göppingen Kuhkreisel: Nach Vandalismus werden Kunstwerke entfernt

Eine Attacke auf eines der Kunstwerke führt nun zur Erneuerung des Kuhkreisels von Faurndau. Er ist seit 20 Jahren ein Wahrzeichen des Ortes. Was kommt danach?​
Von Jürgen Schäfer
Hyrox in Göppingen: Training nur für die ganz Harten?

Hyrox in Göppingen Training nur für die ganz Harten?

Zwei Fitnessstudios in Göppingen bieten ein Training für den Hyrox-Wettkampf an. Trainer und eine Sportlerin berichten, warum die Übungen und das Event so beliebt sind.
Von Christine Figl​
Gewalt gegen Frauen: „Oft schämen sich leider die Opfer“

Gewalt gegen Frauen „Oft schämen sich leider die Opfer“

Für die Leiterin des Frauenhauses in Göppingen reichen die geplanten Änderungen beim Scheidungsrecht nicht aus. Sie fordert auch „ein sensibleres Umgangsrecht“.​
Von Heike  Allmendinger​
Wohnprojekt in Eislingen: Der erste Schritt fürs Quartier ist getan

Wohnprojekt in Eislingen Der erste Schritt fürs Quartier ist getan

Der Spatenstich markiert offiziell den Startschuss für das Eislinger Wohnquartier Klingengraben. Ende 2027 soll das 30 Millionen Euro teure Projekt fertiggestellt werden.
Von Iris Ruoss
Highlight in Göppingen: Größtes Fest seit 1650 – Göppingen bereitet den Maientag vor

Highlight in Göppingen Größtes Fest seit 1650 – Göppingen bereitet den Maientag vor

Seit dem Jahr 1650 ist der Maientag der Höhepunkt im Festleben von Göppingen. Von Freitag, 12. Juni, bis Montag, 15. Juni, ist es wieder so weit. Wir geben einen Überblick zum Programm.
Von Joa Schmid
Unfall im Kreis Göppingen: Frontalcrash nach riskantem Überholmanöver endet glimpflich

Unfall im Kreis Göppingen Frontalcrash nach riskantem Überholmanöver endet glimpflich

Viel Blech, kaum Verletzte: Ein waghalsiger Überholversuch endet mit einem Unfall. Die Beteiligten haben Glück.
Bauprojekt in Uhingen: Spinnweberei: Stadt kann durchstarten

Bauprojekt in Uhingen Spinnweberei: Stadt kann durchstarten

Dank Förderprogrammen gibt es nun Investoren für Wohnbau mit sozialer Bindung und gleich zwei Pflegeheime in Uhingen. So kriegt das Projekt noch unerwartet die Kurve.
Von Jürgen Schäfer​
Wirtschaftsstudie: 21 Kommunen schneiden „sehr gut“ ab

Wirtschaftsstudie 21 Kommunen schneiden „sehr gut“ ab

Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft vergleicht alle 10.817 Gemeinden in Deutschland in fünf Bereichen. Im Kreis Göppingen sind sechs Kommunen unter den Top 500.
Von Dirk Hülser
Weitere Artikel zu Göppingen Protest Nina Warken Bundesregierung
 
 