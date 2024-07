Der Geschäftsführer des Alb-Fils-Klinikums in Göppingen Wolfgang Schmid erläutert im Kreistag, was zur Eröffnung alles geplant ist. Im Altbau ist noch mehr Asbest aufgetaucht.

Dirk Hülser 29.07.2024 - 07:00 Uhr

Gleich zweimal hat der Kaufmännische Geschäftsführer des Alb-Fils-Klinikums, Wolfgang Schmid, in den vergangenen Tagen über aktuelle Themen berichtet: in der vergangenen Woche in der letzten Sitzung des 16. Kreistags, in dieser Woche bei der ersten Zusammenkunft des 17. Kreistags. Die gute Nachricht: Das für das laufende Jahr vorausgesagte Defizit soll deutlich geringer ausfallen. Statt einem Minus von 21,6 Millionen geht die Klinik nun von 17 Millionen Euro aus. Weniger schön ist der Hauptgrund für die Bilanzverbesserung: Weil die Eröffnung des Neubaus der Klinik am Eichert sich erneut verschiebt, ergeben sich Einsparungen von 3,8 Millionen Euro – wegen „Verschiebung Umzugsaufwand“. Diese Summe muss dann aber dem Defizit 2025 zugeschlagen werden.