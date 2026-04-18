Albershausen Erst ein Knall, dann brennen vier Autos
Hoher Schaden ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem Feuer in Albershausen entstanden. Die Polizei ermittelt in Richtung Brandstiftung.
Hoher Schaden ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem Feuer in Albershausen entstanden. Die Polizei ermittelt in Richtung Brandstiftung.
Anwohner in Albershausen hörten am frühen Donnerstag einen Knall, dann stand ein Auto in Flammen. Kurz darauf loderten die Flammen aus weiteren Fahrzeugen. Für Polizei und Feuerwehr folgte ein Großeinsatz. Die Folge sind vier komplett kaputte Autos, ein beschädigtes Haus und ein in Mitleidenschaft gezogenes Wohnmobil. Geschätzter Schaden: rund 200 000 Euro.