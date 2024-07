Bei Albershausen im Kreis Göppingen kommt es zu einem tödlichen Motorradunfall. Der Hergang ist noch nicht abschließend geklärt.

sma 31.07.2024 - 13:31 Uhr

- Am Mittwoch hat sich gegen 10.45 Uhr auf der B297 bei Albershausen (Landkreis Göppingen) ein tödlicher Unfall ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 22-Jähriger mit seiner Suzuki auf der B297 von Albershausen in Richtung Schlierbach. Aus Richtung Hattenhofen kam demnach ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes und fuhr auf die B297 ein. Beide Unfallbeteiligten bremsten wohl noch. Dennoch kam es zu einer Kollision und der 22-Jährige stürzte von seinem Motorrad. Bei dem Unfall erlitt er schwere Verletzungen. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg und der Motorradfahrer verstarb an der Unfallstelle. Zum genauen Unfallhergang ordnete die Staatsanwaltschaft Ulm ein Gutachten an.