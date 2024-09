Ein Badegast sieht ein lebloses Kind am Boden eines Schwimmbeckens. Ersthelfer reanimieren es. Nun ist es tot - und gegen die Mutter wird ermittelt.

red/dpa 18.09.2024 - 13:05 Uhr

Zwei Tage nach einem Badeunfall in einem Freizeitbad in Albstadt (Zollernalbkreis) ist ein fünfjähriges Mädchen gestorben. Das Kind starb am Dienstag im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Gegen die Mutter seien Ermittlungen wegen Verdachts der Vernachlässigung ihrer Aufsichtspflicht eingeleitet worden. Der genaue Ablauf des Unglücks war weiter unklar.