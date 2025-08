Mann schlägt Taxifahrer und will dann sein Taxi stehlen

Sonntagmorgen auf der Schwäbischen Alb. Ein Taxifahrer wartet auf den nächsten Fahrgast. Ein Mann kommt zu seinem Wagen und dann geht alles ganz schnell.

red/dpa/lsw 05.08.2025 - 09:08 Uhr

Ein 43-Jähriger soll am Sonntagmorgen in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) einen Taxifahrer angegriffen und versucht haben, dessen Fahrzeug zu stehlen. Der Mann wurde kurz nach der Tat festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.