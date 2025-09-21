Album Release „Interior“ Wird das der Sound des Sommers 2025? – So war’s bei Zimmer90 in Stuttgart
Nach ihrem TikTok-Erfolg mit „What Love Is“ präsentieren Zimmer90 ihr Debütalbum „Interior“ im Wizemann in Stuttgart – die Konzertkritik.
Eine alte Sprachnachricht: „Alles viel gerade. Liege im Bett und kann nicht pennen“, ertönt. „Vielleicht sollten wir ein Album machen“, tönt es gleich darauf aus den Boxen. Die etwa 500 Gäste im Wizemann in Stuttgart sind dagegen direkt eingeschlafen. Nicht etwa vor Langeweile, sondern weil die Stuttgarter Band Zimmer90 sie zum Träumen bringt.