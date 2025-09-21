 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Wird das der Sound des Sommers 2025? – So war’s bei Zimmer90 in Stuttgart

Album Release „Interior“ Wird das der Sound des Sommers 2025? – So war’s bei Zimmer90 in Stuttgart

Album Release „Interior“: Wird das der Sound des Sommers 2025? – So war’s bei Zimmer90 in Stuttgart
1
Joscha Becker und Finn Gronemeyer präsentieren ihr Debütalbum „Interior“ im Wizemann in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Nach ihrem TikTok-Erfolg mit „What Love Is“ präsentieren Zimmer90 ihr Debütalbum „Interior“ im Wizemann in Stuttgart – die Konzertkritik.

Volontäre: Frederik Herrmann (hef)

Eine alte Sprachnachricht: „Alles viel gerade. Liege im Bett und kann nicht pennen“, ertönt. „Vielleicht sollten wir ein Album machen“, tönt es gleich darauf aus den Boxen. Die etwa 500 Gäste im Wizemann in Stuttgart sind dagegen direkt eingeschlafen. Nicht etwa vor Langeweile, sondern weil die Stuttgarter Band Zimmer90 sie zum Träumen bringt.

 

Die Band um Joscha Becker (Gesang und Keyboard) und Finn Gronemeyer (Bass und Keyboard) hat gerade mit „Interior“ ihr Debütalbum veröffentlicht und spielt in Stuttgart das erste Konzert der nun anstehenden internationalen Albumtour. Nach Stuttgart folgen Konzerte in Berlin (24.09.2025), Düsseldorf (25.09.2025), Amsterdam (26.09.2025), London (27.09.2025) sowie in den USA und Mexiko.

Joscha Beckers sanfte Stimme sorgt für den atmosphärischen Zimmer90 Sound. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Zimmer90 Konzert in Stuttgart: Vom TikTok-Hit zur internationalen Tour

Die Musiker sind in Stuttgart aufgewachsen. Mit „What Love Is“ gelang ihnen 2023 der Durchbruch. Spontan im WG-Zimmer von Becker in Freiburg geschrieben, veröffentlichten sie den Song – und Tausende nutzten ihn als Soundtrack für ihren persönlichen Jahresrückblick auf TikTok. „Jetzt können wir unsere echten Fans sehen und nicht nur Zahlen auf dem Handy“, sagt Becker und freut sich darüber, dass ihre Musik nicht nur fürs Internet taugt, sondern auch Konzerthallen füllen kann. „Wir haben richtig Bock, einmal unser ganzes Album zu spielen“, ruft er.

﻿Es folgen „Feel Like We Used To“, „Makes Me Wanna Dance“ und „Wait for You“. In langen, atmosphärischen Synthie-Passagen leiten Becker und Gronemeyer von Song zu Song und lassen keine Zeit, aus der musikalisch geschaffenen Wohlfühlblase aufzuwachen. Augen zu und mitwippen – bis sie ihren Song „Till the Morning Comes“ performen. „Yeah, we’re having fun“, singt Becker und springt über die Bühne. Der Song ragt aus ihrem Album heraus, ist poppiger und tanzbarer als der sonst so atmosphärische Zimmer90-Sound.

Unsere Empfehlung für Sie

Elektropop aus Stuttgart: Sanft, gefühlvoll und tanzbar: So klingt das Debütalbum „Interior“ von Zimmer90

Elektropop aus Stuttgart Sanft, gefühlvoll und tanzbar: So klingt das Debütalbum „Interior“ von Zimmer90

Mit „What Love is“ wurden Zimmer90 international bekannt. Jetzt haben sie ihr Debütalbum „Interior“ veröffentlicht und mit uns über ihren plötzlichen Erfolg gesprochen.

Nach „Feel So Good“ sagt Becker: „Und das war unser erstes Album.“ Es folgen frühere Songs wie „Baby“, „Under the Moon“ und „Summer Rain“ – in einer Akustik-Version. Danach überraschen Zimmer90 mit einem Cover von David Guettas und Kelly Rowlands Klassiker „When Love Takes Over“ in einer ganz eigenen Zimmer90-Version. „Das haben wir noch nie gemacht“, verrieten sie zuvor im Interview. Bisher spielten sie auf der Bühne ausschließlich eigene Songs.

Wird „Interior“ der Sound für das Jahr 2025?

Anschließend endet die Zugabe mit ihrem größten Hit „What Love Is“. Die Musik verstummt – und dann ist der Zimmer90-Traum an diesem Abend auch vorbei. Einen passenderen Tag für das Albumrelease hätten sie sich jedenfalls kaum aussuchen können. Denn vermutlich waren es an diesem Wochenende die letzten sommerlichen Tage, bevor der Herbst beginnt. Perfekt also, um zurück auf den Sommer 2025 zu blicken. Die passende Musik dazu haben Zimmer90 nun geliefert.

Weitere Themen

Kinder-Konzert in Stuttgart: Stuttgarter Kids Beatboxen beigebracht – so war’s bei Dikka in der Porsche-Arena

Kinder-Konzert in Stuttgart Stuttgarter Kids Beatboxen beigebracht – so war’s bei Dikka in der Porsche-Arena

Der Berliner Rapper Sera Finale macht unter dem Pseudonym „Dikka“ Rap für Kinder – mit lautstarkem Erfolg in der Porsche-Arena. So war es beim Konzert am Samstag.
Von Thomas Morawitzky
Hanns-Josef Ortheil: Schwebebahnen: Wuppertaler Kinderszenen

Hanns-Josef Ortheil: Schwebebahnen Wuppertaler Kinderszenen

In seinem berührenden Roman „Schwebebahnen“ fliegt der Stuttgarter Autor Hanns-Josef Ortheil zurück in eine Zeit, in der ein junger Außenseiter in der Welt Fuß zu fassen versucht.
Von Stefan Kister
Debatte um Julia Ruhs: WDR-Chefredakteur fordert mehr Meinungsvielfalt im Rundfunk

Debatte um Julia Ruhs WDR-Chefredakteur fordert mehr Meinungsvielfalt im Rundfunk

Kritiker werfen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor, konservative Stimmen nicht ausreichend zu berücksichtigen. Jetzt äußert sich WDR-Chefredakteur Aktuelles, Stefan Brandenburg.
„Shesus“ in der Porsche-Arena: Carolin Kebekus in Stuttgart: „Ich bin Gott, ich habe einen Menschen gemacht!“

„Shesus“ in der Porsche-Arena Carolin Kebekus in Stuttgart: „Ich bin Gott, ich habe einen Menschen gemacht!“

Wenn Carolin Kebekus eine Sekte gründen würde, dann am liebsten in Stuttgart. Warum verrät sie am Freitagabend bei ihrer herrlich-bösartigen „Shesus“-Show in der Porsche-Arena.
Von Swantje Kubillus
Rundfunk Berlin-Brandenburg: Nach Gelbhaar-Skandal: RBB besetzt Spitze der Programmdirektion neu

Rundfunk Berlin-Brandenburg Nach Gelbhaar-Skandal: RBB besetzt Spitze der Programmdirektion neu

Nach der Falschberichterstattung des RBB über den Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar und des Rückzugs der Programmdirektorin Katrin Günther besetzt der RBB die Spitze neu.
„Polizeiruf 110“ aus Magdeburg: Amoklauf in einer Schule – So brutal wird es bei „Sie sind unter uns“

„Polizeiruf 110“ aus Magdeburg Amoklauf in einer Schule – So brutal wird es bei „Sie sind unter uns“

Beim „Polizeiruf 110– Sie sind unter uns“ aus Magdeburg will Kommissarin Brasch einen jugendlichen Amokläufer stoppen.
Von Tilmann P. Gangloff
Debatte in der Staatsgalerie: Debatte „Über Kunst“: Wie geht es weiter im KunstLänd?

Debatte in der Staatsgalerie Debatte „Über Kunst“: Wie geht es weiter im KunstLänd?

Wie geht es weiter im KunstLänd? Das wollte diese Zeitung wissen – von Wissenschaftsminmisterin Petra Olschowski, Museumsdirektorin Stefanie Patruno und Galerist Kay Kromeier.
Von Thomas Morawitzky
François-Xavier Roth in Stuttgart: Vorwürfe überschatten Antrittskonzert des SWR-Orchesterchefs

François-Xavier Roth in Stuttgart Vorwürfe überschatten Antrittskonzert des SWR-Orchesterchefs

Leere Plätze, verhaltener Applaus: Warum beim Antrittskonzert François-Xavier Rothsals Chef des SWR-Symphonieorchesters in der Liederhalle keine Begeisterung aufkommen wollte.
Von Susanne Benda
Charts in Deutschland: Ed Sheeran springt mit „Play“ auf Platz eins

Charts in Deutschland Ed Sheeran springt mit „Play“ auf Platz eins

Auf der Eins der Album-Charts hat sich wieder was getan. Bei den Singles dagegen steht „Golden“ zum siebten Mal auf der Top-Position.
Nach NDR-Eklat um Julia Ruhs: Diese Moderatorin steigt bei „Klar“ ein

Nach NDR-Eklat um Julia Ruhs Diese Moderatorin steigt bei „Klar“ ein

Nach Kritik an Julia Ruhs’ Aus von „Klar“ übernimmt Tanit Koch die Moderation der NDR-Ausgaben. Die ehemalige „Bild“-Chefredakteurin wird auch redaktionell mitarbeiten.
Weitere Artikel zu Stuttgart Konzert Im Wizemann
 