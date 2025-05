Unfall in Brandenburg Auto prallt gegen Baum – Baby und 13-jähriger Junge sterben

Bei einem Autounfall in der Uckermark in Brandenburg sind ein Baby und ein 13-jähriger Junge ums Leben gekommen. Ein vierjähriges Kind kam in ein Krankenhaus. Die 37-jährige Fahrerin war bei Gartz gegen einen Baum geprallt.