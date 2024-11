Der Discounter Aldi lädt in vier Städten zu Schnäppchen-Glühwein und Bratwurst ein. Auch in Stuttgart wird noch bis zum 21. November gefeiert. Die Einnahmen kommen Straßenkindern zugute.

Torsten Ströbele 20.11.2024 - 06:59 Uhr

„Ja, is denn heut’ scho’ Weihnachten?“, fragte Fußball-Ikone Kaiser Franz Beckenbauer einst im Jahr 2000 in einem Werbespot. Seitdem taucht diese Frage immer wieder auf. Auch am Dienstagabend auf dem Aldi-Parkplatz an der Deckerstraße in Bad Cannstatt. Denn dort standen schon leuchtende, mit Kugeln behangene Nadelbäume. Aus den Boxen erklangen stimmungsvolle Weihnachtslieder. „Fühlst Du das Fest?“, war auf Bannern und an den Buden zu lesen. „Der günstigste Weihnachtsmarkt Deutschlands“, wie der Discounter wirbt, öffnete seine Pforten – und das noch mehr als eine Woche vor den großen Budenzaubern in Stuttgart und der Region.