Die Aktion wird auf Aldi Süd ausgeweitet: Gefährliche Kleinteile können sich lösen und zur Erstickungsgefahr für Kleinkinder werden. Betroffene Artikel nicht verwenden!
17.02.2026 - 15:11 Uhr
Die Faschingszeit ist für viele Kinder ein besonderes Highlight, doch aktuell gibt es ein Problem, das die Feierlaune trüben könnte. Die Florett Textil GmbH & Co. KG hat einen dringenden Produktsicherheitsrückruf für bestimmte LILY & DAN Karnevalskostüme gestartet, die bei Aldi Nord und Aldi Süd verkauft wurden.