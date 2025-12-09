Prepaid-Anbieter Aldi Talk wird 20 und spendiert 20 GB Datenvolumen an seine Kunden. Die kostenlose Aktion für fast alle Tarife und Neukunden läuft bis Ende Dezember 2025.

Aldi Talk zelebriert im Dezember 2025 sein 20-jähriges Bestehen und lockt mit einem großzügigen Datengeschenk an Neu- und Bestandskunden. Der Prepaid-Discounter, der im Dezember 2005 als erstes Mobilfunkangebot eines Discounters in Deutschland an den Start gegangen war, bietet einmalig 20 GB kostenloses Datenvolumen.

20 GB-Datengeschenk über die Aldi Talk App

Die Aktivierung des Bonus erfolgt unkompliziert über die Aldi Talk App, die kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store verfügbar ist. Nach der Anmeldung kann das Geschenk im Menü „Tarife buchen“ unter der Kategorie „Zusatz-Optionen“ ausgewählt werden.

Das zusätzliche Datenvolumen steht dann für den Rest des jeweiligen Abrechnungszeitraums zur Verfügung, wobei zuerst das Bonus-Volumen verbraucht wird. Nicht genutztes Bonus-Volumen verfällt am Ende des Abrechnungszeitraums.

Higlights aus 20 Jahren Aldi Talk

Community Flat (2007)

Aldi Talk App (2010)

Paket-Tarife (2013)

Jahres-Pakete (2019)

5-G-Netz als (2023)

Prepaid-Unlimited-Flats (2025)

20-GB-Datengeschenk von Aldi – aber ohne Roaming

Aldi Talk betont, dass sowohl Neu- als auch Bestandskunden von der Aktion profitieren können. Das Extra-Datenvolumen ist allerdings nur innerhalb Deutschlands und nicht im EU-Roaming nutzbar.

Der Prepaid-Anbieter hat sich seit seinem Start vor zwei Jahrzehnten zum wichtigen Player im Prepaid-Segment entwickelt und war wiederholt Vorreiter bei Innovationen. So führte Aldi Talk 2023 als erster Prepaid-Discounter 5G ein und brachte 2025 die ersten Prepaid Unlimited-Flats auf den Markt.