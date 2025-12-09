Prepaid-Anbieter Aldi Talk wird 20 und spendiert 20 GB Datenvolumen an seine Kunden. Die kostenlose Aktion für fast alle Tarife und Neukunden läuft bis Ende Dezember 2025.

Digital Desk: Michael Maier (mic)

Aldi Talk zelebriert im Dezember 2025 sein 20-jähriges Bestehen und lockt mit einem großzügigen Datengeschenk an Neu- und Bestandskunden. Der Prepaid-Discounter, der im Dezember 2005 als erstes Mobilfunkangebot eines Discounters in Deutschland an den Start gegangen war, bietet einmalig 20 GB kostenloses Datenvolumen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Aldi verkauft Mini-Bagger als „Männer-Spielzeug“

Unter 5000 Euro Aldi verkauft Mini-Bagger als „Männer-Spielzeug“

Was taugt der Kleinbagger von Aldi, der für weniger als 5000 Euro ins Angebot kommt? Immerhin dürfte er in viele Garagen passen.

Der Daten-Bonus kann bis zum 31. Dezember 2025 aktiviert werden und richtet sich an Nutzer der Tarife S/M/L (Unlimited-on-Demand-Angebote), Kombi-Pakete, Daten-Pakete, Musik-Pakete sowie den Tarif Aldi Talk mini. Lediglich Kunden mit Jahres-Paketen sind von der Aktion ausgeschlossen.


20 GB-Datengeschenk über die Aldi Talk App

Die Aktivierung des Bonus erfolgt unkompliziert über die Aldi Talk App, die kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store verfügbar ist. Nach der Anmeldung kann das Geschenk im Menü „Tarife buchen“ unter der Kategorie „Zusatz-Optionen“ ausgewählt werden.

Unsere Empfehlung für Sie

„Völlig inakzeptabel“: Aldi Süd stoppt Verkauf von Rentier-Haarspangen – Verdacht auf Echtpelz

„Völlig inakzeptabel“ Aldi Süd stoppt Verkauf von Rentier-Haarspangen – Verdacht auf Echtpelz

Eine Tierrechtsorganisation erhebt schwere Vorwürfe gegen Aldi Süd. Der Lebensmitteldiscounter reagiert umgehend. Im Mittelpunkt der Aufregung: ein Set Haarspangen mit Rentiermotiv.

Das zusätzliche Datenvolumen steht dann für den Rest des jeweiligen Abrechnungszeitraums zur Verfügung, wobei zuerst das Bonus-Volumen verbraucht wird. Nicht genutztes Bonus-Volumen verfällt am Ende des Abrechnungszeitraums.

Higlights aus 20 Jahren Aldi Talk

  • Community Flat (2007)
  • Aldi Talk App (2010)
  • Paket-Tarife (2013)
  • Jahres-Pakete (2019)
  • 5-G-Netz als (2023)
  • Prepaid-Unlimited-Flats (2025)

20-GB-Datengeschenk von Aldi – aber ohne Roaming

Aldi Talk betont, dass sowohl Neu- als auch Bestandskunden von der Aktion profitieren können. Das Extra-Datenvolumen ist allerdings nur innerhalb Deutschlands und nicht im EU-Roaming nutzbar.

Unsere Empfehlung für Sie

Badische Staatsbrauerei Rothaus: Vollmundiges Greenwashing im Schwarzwald?

Kritik an Staatsbetrieb Zu vollmundiges Klimaversprechen? Umwelthilfe verklagt Rothaus

Die landeseigene Rothaus-Brauerei wirbt damit, bis 2030 klimaneutral zu sein. Doch für DUH-Chef Jürgen Resch ist das nur ein leeres Werbeversprechen.

Der Prepaid-Anbieter hat sich seit seinem Start vor zwei Jahrzehnten zum wichtigen Player im Prepaid-Segment entwickelt und war wiederholt Vorreiter bei Innovationen. So führte Aldi Talk 2023 als erster Prepaid-Discounter 5G ein und brachte 2025 die ersten Prepaid Unlimited-Flats auf den Markt.