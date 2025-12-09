Prepaid-Anbieter Aldi Talk wird 20 und spendiert 20 GB Datenvolumen an seine Kunden. Die kostenlose Aktion für fast alle Tarife und Neukunden läuft bis Ende Dezember 2025.
09.12.2025 - 10:54 Uhr
Aldi Talk zelebriert im Dezember 2025 sein 20-jähriges Bestehen und lockt mit einem großzügigen Datengeschenk an Neu- und Bestandskunden. Der Prepaid-Discounter, der im Dezember 2005 als erstes Mobilfunkangebot eines Discounters in Deutschland an den Start gegangen war, bietet einmalig 20 GB kostenloses Datenvolumen.