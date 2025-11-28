Ein Brand in Aldingen zerstört mehrere Oldtimer und Motorräder. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200.000 Euro – die Ursache ist noch unklar.

red/dpa 28.11.2025 - 10:45 Uhr

– Beim Brand einer Scheune in Aldingen (Kreis Tuttlingen) sind mehrere teure Oldtimer und Motorräder in Flammen aufgegangen. Die Scheune und die Fahrzeuge sind vollständig zerstört worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch ein angrenzender, leerstehender Neubau wurde an Fassade und Fenstern in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wurde auf 200.000 Euro geschätzt.