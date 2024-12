In Syrien sind mehrere Volksgruppen beheimatet. Nach dem Umsturz gibt es Sorge, dass es zu neuen Unterdrückungen kommt. Erst kürzlich brannte ein Weihnachtsbaum, jetzt sorgt ein Schrein für Ärger.

red/dpa 25.12.2024 - 22:07 Uhr

In Damaskus und weiteren syrischen Städten haben zahlreiche Menschen nach der Zerstörung eines Heiligtums protestiert. Das berichtete die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Demnach ist in der nordwestlichen Provinz Aleppo der Schrein eines muslimischen Scheichs in Brand gesetzt worden, der von Alawiten verehrt wird.