Alessandro Lieb: IG-Metall-Geschäftsführer wechselt zu Bosch

Die IG Metall in der Region Stuttgart verliert einen ihrer führenden Köpfe, wenngleich die Wege auch künftig nicht so weit sind: Der Esslinger Geschäftsführer Alessandro Lieb wechselt Anfang nächsten Jahres zu Bosch. „Nach fast fünf Jahren bei der IG Metall, davon dreieinhalb intensiven Jahren in der Geschäftsstelle Esslingen“ teilte er am Freitag seinen Abgang mit.

Künftig wolle er als Leiter des Gesamtbetriebsratsbüros bei Bosch „die Mitbestimmung in einem starken Industrieunternehmen weiterentwickeln“. Lieb ist damit die rechte Hand des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Frank Sell.

Seit Mitte 2023 ist er Erster Bevollmächtigter der Gewerkschaft im Landkreis Esslingen. Zudem war er Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Geschäftsstellen in der Region. Angesichts seiner 34 Jahre waren die Karrierechancen in der Organisation günstig. Die IG Metall bleibe ein wesentlicher Teil seines Handelns, versprach er. Als Geschäftsführer hatte es Lieb vor allem mit dem Maschinenbau zu tun. Kürzlich hatte er gegenüber unserer Zeitung massive Kritik an Banken geübt, die den Unternehmen mit restriktiver Kreditpolitik das Überleben erschweren würden.

Nun geht er quasi zurück zu den Wurzeln: Von 2018 bis 2021 war er Betriebsratsvorsitzender bei Bosch Automotive Steering in Schwäbisch Gmünd, bevor er in die IG-Metall-Bezirksleitung wechselte. Am 9. Dezember soll die Delegiertenversammlung über die Nachfolge entscheiden – Lieb verspricht einen „reibungslosen Übergang“. Bisher ist Max Czipf zweiter Bevollmächtigter.