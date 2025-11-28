Alessandro Lieb IG-Metall-Geschäftsführer wechselt zu Bosch
Die IG Metall im Landkreis Esslingen muss einen Abgang verkraften: Der erste Bevollmächtigte Alessandro Lieb wird Büroleiter von Bosch-Gesamtbetriebsratschef Frank Sell.
Die IG Metall in der Region Stuttgart verliert einen ihrer führenden Köpfe, wenngleich die Wege auch künftig nicht so weit sind: Der Esslinger Geschäftsführer Alessandro Lieb wechselt Anfang nächsten Jahres zu Bosch. „Nach fast fünf Jahren bei der IG Metall, davon dreieinhalb intensiven Jahren in der Geschäftsstelle Esslingen“ teilte er am Freitag seinen Abgang mit.