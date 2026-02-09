Nach dem Wechsel von Dika Mem nach Berlin hat sich der nächste große Name für den Schritt in die Handball-Bundesliga entschieden. Alex Dujshebaev schließt sich dem VfL Gummersbach an.

Nach dem Wechsel von Topstar Dika Mem zu den Füchsen Berlin hat sich der nächste große Name für den Schritt in die Handball-Bundesliga (HBL) entschieden. Rückraumspieler Alex Dujshebaev schließt sich ab Sommer dem VfL Gummersbach an, das teilte der Klub am Montag mit. Der spanische Nationalspieler kommt ablösefrei vom polnischen Topklub Industria Kielce und erhält einen Dreijahresvertrag.

Neben zahlreichen nationalen Meisterschaften und Pokalsiegen gewann der 33-Jährige 2017 mit RK Vardar Skopje die EHF Champions League und ist mit Spanien unter anderem zweimaliger Europameister. „Ich bin unheimlich stolz, zu einem Verein mit einer solchen Historie zu wechseln und als Teil eines ambitionierten Projekts in der Bundesliga und damit der besten Liga der Welt zu spielen“, sagte Dujshebaev, um den sich auch der THW Kiel bemüht haben soll.

Im Januar hatte sich der deutsche Handballmeister Füchse Berlin die Dienste von Starspieler Mem (28) gesichert. Der französische Rückraumspieler wechselt im Sommer 2027 vom FC Barcelona an die Spree und unterschrieb beim Hauptstadt-Klub einen Vierjahresvertrag bis 2031.