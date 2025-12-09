Der Musicalstar, der die Rolle des Tarzan auch in Stuttgart prägte, steht erstmals gemeinsam mit seinem Sohn auf der Bühne – und schließt damit ein persönliches Kapitel.
09.12.2025 - 09:54 Uhr
Für Alexander Klaws hat „Tarzan“ viele Erinnerungen – auch an Stuttgart. Hier stand er zuletzt erneut als Dschungelheld auf der Bühne, hier saß sein Sohn Lenny im Publikum und entdeckte ausgerechnet in der Stuttgarter Vorstellung seine eigene Begeisterung für die Rolle. Dass der Achtjährige nun selbst als junger Tarzan auftreten wird und im Dezember in Hamburg gemeinsam mit seinem Vater durch den Dschungel fliegt, ist für Klaws ein besonderer Moment.