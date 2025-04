Sportlich läuft es für den Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart wie gemalt: Nach Platz zwei in der Vorsaison wartet nun das DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld. In einem Podcast hat er über sein Privatleben gesprochen.

Julian Meier 04.04.2025 - 13:22 Uhr

Gerade erst hat Alexander Wehrle einen der größten Erfolge in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart gefeiert. Am Mittwochabend zog die Mannschaft mit einem 3:1-Sieg gegen RB Leipzig ins Finale des DFB-Pokals ein. Nur einen Tag später ließ der Vereins-Chef im Podcast „Spielmacher – Fußball von allen Seiten“ einen tiefen Einblick in sein Privatleben zu.