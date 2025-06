Alexander Zverev hat tierischen Spaß in Stuttgart. Nach einem Besuch in der Wilhelma zieht der Tennisstar auf dem Weissenhof ins Finale ein.

Alexander Zverev hat tierischen Spaß in Stuttgart. Spätestens zum Wochenende hin wurden die Tage für den deutschen Tennisstar sogar zum tierischen Vergnügen, und das im Wortsinn. Nach seinem Finaleinzug am Samstagmittag auf dem Weissenhof bei den Boss Open durch ein spannendes und bisweilen hochklassiges 7:6 (10:8), 7:6 (7:1) gegen den US-Amerikaner Ben Shelton berichtete der Hamburger von seiner Vorbereitung aufs Halbfinale am Freitagabend: Sie fand in der Wilhelma statt.