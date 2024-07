Alexander Zverev wurde am 20. April 1997 in Hamburg geboren. Seine Eltern Alexander Zverev Sr. und Irina Zverev stammen jedoch aus Russland und waren ebenfalls professionelle Tennisspieler. Die russische Herkunft erklärt auch, warum Zverev den Spitznamen „Sascha“ trägt.

Darum wird Zverev Sascha genannt

Alexander Zverev wird Sascha genannt, weil dies in Russland ein üblicher Spitzname für Alexander ist. In Russland ist es gang und gäbe, lange Vornamen abzukürzen. So wird aus „Александр“ (Aleksandr) die Kurzform „Саша“ (Sascha). Der Spitzname Sascha hat sich nicht nur in seiner Familie, sondern auch im professionellen Tennisumfeld und bei den Fans weltweit etabliert.

Warum wird aus Alexander Sascha?

Um zu verstehen, warum Sascha der Spitzname für Alexander ist, muss man sich die Herleitung ansehen. Oftmals wird die Endung „sha“ in der russischen Sprache an Namen gehängt, um sie zu verniedlichen. Vergleichbar etwa mit dem Deutschen „chen“. Der Name Alexander wird im Russischen „Alexsandr“ geschrieben und „Alek - san -dr“ gesprochen. Die verniedlichte Form lautet „Alek - sa - sha“. Und so bleibt schließlich „Sa - sha“ übrig. In der deutschen Schreibweise „Sascha“.