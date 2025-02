Ein Auto kommt von der Straße ab, überschlägt sich und kracht gegen einen Baum. Der Fahrer kommt mit dem Leben davon. Für seinen Beifahrer kommt jede Hilfe zu spät.

red/dpa/lsw 06.02.2025 - 05:46 Uhr

In Alfdorf im Rems-Murr-Kreis ist es am späten Mittwochabend zu einem tödlichen Autounfall gekommen. Der Wagen war in der Nacht gegen 23.08 Uhr auf der Kreisstraße 1887 zwischen Rienharz und Pfahlbronn aus aus noch ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen, überschlug sich und krachte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.