Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz erwartet dadurch mehr Verkehrssicherheit an den Ortsdurchfahrtsstraßen.

Dirk Herrmann 24.07.2025 - 11:00 Uhr

Angestrebt haben es die Verantwortlichen im Rathaus schon länger, nun kommt die neue Langsamkeit in Alfdorf tatsächlich: In der Gemeinde im Schwäbischen Wald gilt künftig an vielen neuen Streckenabschnitten Tempo 30.