Nach der Niederlage gegen Serbien drohte Bundestrainer Alfred Gislason das Aus. Jetzt steht das DHB-Team vor dem Halbfinaleinzug. Was bedeutet das für die Zukunft des Isländers?
Der Deutsche Handballbund plant auch bei der Heim-WM im kommenden Jahr mit Bundestrainer Alfred Gislason an der Seitenlinie. „Wir sind jetzt mitten im Turnier und haben morgen die Chance, ins Halbfinale zu kommen. Wir haben eine Top-Sechs-Platzierung. Es gibt in diese Richtung keine Gedanken, dass wir etwas verändern“, sagte Sportvorstand Ingo Meckes vor dem deutschen Endspiel ums EM-Halbfinale gegen Frankreich an diesem Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF/Dyn).