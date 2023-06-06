Algen im Pool entfernen - So geht‘s

Wenn sich Algen im Pool gebildet haben, ist das kein schöner Anblick. Wir zeigen Ihnen, wie man bei der Entfernung von Algen im Pool vorgehen sollte.
Ein Algenproblem hatten wahrscheinlich schon die meisten Poolbesitzer. Algen im Pool sind zwar in der Regel ungefährlich, allerdings trüben sie neben der Sicht auch den Badespaß. In der Regel sind Algen ein Zeichen von mangelnder Poolpflege. Wer die Ursache der Algenausbreitung kennt, kann einen erneuten Algenbefall deutlich besser vermeiden. Grund für die Ausbreitung von Algen ist meist ein unausgeglichener Chemiehaushalt im Poolwasser, weshalb der erste Griff zum Teststreifen bzw. Wassertester gehen sollte. Die Werte werden sich bei einem Algenwachstum in aller Regel außerhalb der Norm befinden.